Renault готовит к премьере новый семиместный кроссовер

Как сообщает издание Automotive News, ссылаясь на директора испанского предприятия Renault, в скором времени на конвейер завода, где сегодня собирают Captur, встанет еще одна модель сегмента SUV. Разумеется, никаких подробностей о новинке Рафаэль Васкес раскрывать не стал.

Существует предположение, что новая модель — это удлиненная модификация того же «Каптюра». Не исключено, что автомобиль, который, предположительно, получит три ряда сидений, появится на европейском рынке под названием Grand Captur.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что руководство Renault планирует поставить на конвейер и несколько «горячих» кроссоверов. Вероятнее всего, «заряженные» модификации RS получат модели Captur, Koleos, а также Kadjar.