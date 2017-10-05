Jeep выпустит новый семиместный внедорожник

Фото: www.autoevolution.com
Jeep вывел на тестовые испытания загадочный внедорожник с тремя рядами сидений. Предполагается, что на фотографиях запечатлен предсерийный вариант концептуального Yuntu, премьера которого состоялась в апреле на Шанхайском моторшоу.
Виктория Базылева

Первые шпионские снимки нового внедорожника появились на сайте издания Autoevolution. Разумеется, никакой информации относительно автомобиля представители компании Jeep пока не раскрывают. Существует предположение, что американцы тестируют предсерийную версию модели Yuntu — автомобиля, ориентированного исключительно на китайский авторынок.

Напомним, что концептуальный Jeep Yuntu дебютировал на Шанхайском автосалоне в апреле нынешнего года. На примере этой машины компания продемонстрировала, каким может стать новый семиместный «проходимец», разработанный для Китая.

Поначалу автомобиль будут продавать только в Поднебесной, однако не исключено, что в спустя некоторое время география реализации внедорожника расширится. Новинка пополнит модельный ряд марки в 2019 году — однако и эти данные официально пока не подтверждены.

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5 октября 2017
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