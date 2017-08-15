Как удалить царапины с пластика в салоне автомобиля

Кого-то поцарапанный пластик салона собственной машины совершенно не волнует (главное — едет), а кого-то такое попрание эстетики просто выбешивает. Как вариант в таком случае — отдать машину в ловкие руки мастеров СТО для полной реставрации или замены поврежденных пластиковых элементов салона. Не дешевое мероприятие. Но для кого-то красота заслуживает и не таких жертв. Кроме того, самостоятельно восстановить внешний вид пластика вряд ли выйдет в случае, когда его поверхность изначально имела какой-либо рисунок или рифление. Если царапины многочисленны, но не глубоки, то побороться с ними вполне возможно.

Для рифленого пластика, фактически, возможен лишь один способ восстановления внешнего вида поверхности — с использованием специального карандаша-подкраски для маскировки царапин на пластике. На самом деле «карандаш» представляет собой флакончик со специальной жидкостью. Причем, следует очень тщательно отнестись к подбору цвета этой «химии» — чтобы подкрашенные места сливались с общим фоном детали, а не бросались в глаза. Принцип же действия такой «подкраски» в том, что она заполняет царапину и затвердевает в ней.