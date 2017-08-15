Как удалить царапины с пластика в салоне автомобиля

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Даже на относительно свежей машине некоторые автовладельцы умудряются так исцарапать и обтереть пластиковые детали интерьера, что кажется будто авто 15 лет трудилось в качестве такси. Но есть несколько простых приемов, позволяющих убрать или замаскировать последствия неаккуратного обращения с внутренностями машины.
Максим Строкер

Кого-то поцарапанный пластик салона собственной машины совершенно не волнует (главное — едет), а кого-то такое попрание эстетики просто выбешивает. Как вариант в таком случае — отдать машину в ловкие руки мастеров СТО для полной реставрации или замены поврежденных пластиковых элементов салона. Не дешевое мероприятие. Но для кого-то красота заслуживает и не таких жертв. Кроме того, самостоятельно восстановить внешний вид пластика вряд ли выйдет в случае, когда его поверхность изначально имела какой-либо рисунок или рифление. Если царапины многочисленны, но не глубоки, то побороться с ними вполне возможно.

Для рифленого пластика, фактически, возможен лишь один способ восстановления внешнего вида поверхности — с использованием специального карандаша-подкраски для маскировки царапин на пластике. На самом деле «карандаш» представляет собой флакончик со специальной жидкостью. Причем, следует очень тщательно отнестись к подбору цвета этой «химии» — чтобы подкрашенные места сливались с общим фоном детали, а не бросались в глаза. Принцип же действия такой «подкраски» в том, что она заполняет царапину и затвердевает в ней.

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Разумеется, перед началом любых реставрационных работ следует отмыть и обезжирить будущее поле деятельности с помощью какого-либо органического растворителя. Убрать неглубокие царапины с гладкого пластика можно даже с помощью фена. Можно попробовать это сделать даже бытовым устройством, хотя лучше, конечно, — промышленным. Механика процесса такого ремонта пластика основана на том эффекте, что при местном нагревании он размягчается и сам затягивает микровпадны (в том числе и царапины) на своей поверхности. Главное тут не переусердствовать с температурой и не дать пластику стать текучим.

Для экстремально экономных и уверенных в себе автомобилистов существует еще более демократичный вариант удаления неровностей. Тем более, что этим способом, при должной сноровке конечно, можно справиться и с довольно глубокими царапинами. Основным инструментом тут будет обыкновенная зажигалка. Принцип тут тот же, что и в случае с феном: нагрев пластика в районе царапины. Правда, стоит учитывать специфику — открытое пламя. Чтобы набить руку и не испортить потеками пластика салон, имеет смысл найти кусок аналогичной пластмассы и предварительно потренироваться на ней.

ремонт
15 августа 2017
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