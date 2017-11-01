УАЗ начал выплачивать компенсации владельцам бракованных Patriot

Причин, из-за которых горят флагманские внедорожники Ульяновского завода, несколько. Все они были признаны специалистами как конструктивно-производственные недостатки.

Например, пару недель назад владелец сгоревшего «Патриота» 2012 года выпуска получил согласие автостроителя в досудебном порядке выплатить без малого 500 000 рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб и еще 60 000 — за расходы на экспертизу. Тем самым производитель согласился с тем, что в автомобиле имеются технические дефекты.

Судя по результатам экспертизы, в автомобиле обнаружен «скрытый производственный дефект электропроводки: в результате теплового проявления электрического тока — переходного сопротивления в фастонном соединении или месте обжимов проводов разъемами произошло воспламенение рядом расположенного полимерного материала».