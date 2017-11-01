УАЗ начал выплачивать компенсации владельцам бракованных Patriot

Фото: АвтоВзгляд
Портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал о случаях самопроизвольного возгорания внедорожников UAZ Patriot, владельцы которых один за другим стали требовать от производителя возмещения ущерба, включая моральный. Вы не поверите, но в кои-то веки ульяновцы признали наличие заводских дефектов в авто, и стали выплачивать компенсации.
Вячеслав Василенко

Причин, из-за которых горят флагманские внедорожники Ульяновского завода, несколько. Все они были признаны специалистами как конструктивно-производственные недостатки.

Например, пару недель назад владелец сгоревшего «Патриота» 2012 года выпуска получил согласие автостроителя в досудебном порядке выплатить без малого 500 000 рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб и еще 60 000 — за расходы на экспертизу. Тем самым производитель согласился с тем, что в автомобиле имеются технические дефекты.

Судя по результатам экспертизы, в автомобиле обнаружен «скрытый производственный дефект электропроводки: в результате теплового проявления электрического тока — переходного сопротивления в фастонном соединении или месте обжимов проводов разъемами произошло воспламенение рядом расположенного полимерного материала».

Фото: АвтоВзгляд

Другой случай воспламенения гарантийного UAZ Patriot связан с «разгерметизацией топливопровода в месте его крепления с помощью пластикового соединителя, что относится к производственным недостаткам». Тут Ульяновский автозавод (правда, не по своей инициативе, а по решению суда) буквально на днях выплатил «погорельцу» 2 000 000 рублей, включая компенсацию за расходы, понесенные истцом на проведение экспертизы, и причиненный моральный вред.

По данным портала «АвтоВзгляд», сейчас к производителю готовят свои претензии еще несколько обладателей пресловутых «уазиков». А один из обратившихся в редакцию владельцев «Патриота» судится с заводом-изготовителем по причине другого выявленного экспертизой конструктивного недостатка.

По словам хозяина машины, выпущенной в 2015 году, через полгода после приобретения авто из двигателя полностью вытекло масло. Специалисты выяснили, что проблема возникла из-за бракованного датчика контроля давления моторного масла. Суд обязал производителя выплатить компенсацию около 150 000 рублей и произвести ремонт силового агрегата.

Только вот сам собственник внедорожника, обратившись в вышестоящие инстанции, намерен добиться от ульяновцев замены автомобиля на равнозначный, либо выплаты денежных средств, равной стоимости новой машины.

суд, ущерб, возмещение ущерба, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, безопасность дорожного движения, автозаводы, внедорожник, автосервис, ремонт, продать машину, купить машину, техническое обслуживание
1 ноября 2017
22
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы