5 самых популярных кроссоверов в России

Фото: Hyundai
Следуя отчету Ассоциации европейского бизнеса, самым продаваемым кроссовером на российском рынке в октябре вновь оказался Hyundai Creta. Свое предпочтение корейскому «паркетнику» отдали 6 460 наших соотечественников.
Мирон Горин

На втором месте по популярности находится французский Renault Duster, разошедшийся тиражом в 4054 автомобиля. А замыкает тройку лидеров японская Toyota RAV4, владельцами которого стали немногим больше 3000 человек.

Непонятно отчего некоторые СМИ четвертую и пятую строчку в рейтинге самых продаваемых в России кроссоверов приписали Chevrolet Niva и LADA 4x4. Ребята, это внедорожники, и они никогда не были «паркетниками»! Причем стабильной популярностью они пользуются именно благодаря завидным внедорожным способностям. Ну и, разумеется, цене.

В действительности же ТОП-5 замыкают все тот же «Дастер», пусть и в красивой обертке Renault Kaptur — автомобилем в октябре обзавелись 2 772 россиянина, а также немецкий Volkswagen Tiguan, нашедший 2 662 новых хозяев.

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10 ноября 2017
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