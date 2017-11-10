5 самых популярных кроссоверов в России

На втором месте по популярности находится французский Renault Duster, разошедшийся тиражом в 4054 автомобиля. А замыкает тройку лидеров японская Toyota RAV4, владельцами которого стали немногим больше 3000 человек.

Непонятно отчего некоторые СМИ четвертую и пятую строчку в рейтинге самых продаваемых в России кроссоверов приписали Chevrolet Niva и LADA 4x4. Ребята, это внедорожники, и они никогда не были «паркетниками»! Причем стабильной популярностью они пользуются именно благодаря завидным внедорожным способностям. Ну и, разумеется, цене.

В действительности же ТОП-5 замыкают все тот же «Дастер», пусть и в красивой обертке Renault Kaptur — автомобилем в октябре обзавелись 2 772 россиянина, а также немецкий Volkswagen Tiguan, нашедший 2 662 новых хозяев.