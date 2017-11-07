Жители России накупили кроссоверов на 720 млрд. рублей

Японский кроссовер принес своей компании за указанный период около 39 млрд. рублей — всего в России было реализовано 24 170 «Рафика». На втором месте по данным агентства «Автостат» оказался «кореец» — за 36 033 автомобилей Hyundai Creta наши соотечественники выложили 37 млрд. рублей.

На третьей строчке обосновался Volkswagen Tiguan, 18 083 машин этой модели обошлись российским автовладельцам в 29,2 млрд. «деревянных». Четвертым следует Toyota Land Cruiser с 26,5 миллиарда за 8913 машин. Замыкает пятерку лидеров по выручке кроссовер KIA Sportage — 26,2 млрд. рублей за 17 554 автомобилей.