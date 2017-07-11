А король-то голый: продажи Toyota RAV4 растут вопреки здравому смыслу

Фото: Toyota
Отрицать популярность Toyota RAV4 среди соотечественников все равно, что плевать против ветра. Однако при всей неоспоримости данного факта причины всенародной любви, которой пользуется автомобиль, далеко не очевидны. Более того: приходится констатировать, что RAV4 не предоставляет своим владельцам особых преференций ни по прайсу, ни по оснащенности, ни по управляемости. А многим конкурентам он даже откровенно проигрывает. И портал «АвтоВзгляд» берется это доказать.
Эдуард Раскин

Восьмое место по объемам реализации за полгода среди всех моделей, официально продающихся в России, выглядит достаточно эффектно. Однако RAV4 может похвастаться и более серьезным достижением: среди кроссоверов он третий. Причем, его ближайшими соперниками выступают вовсе не прямые конкуренты, а машины другой весовой категории — Hyundai Creta, Renault Duster, Renault Kaptur, цена которых в два раза ниже.

Фанаты марки, имя которым легион, никаких странностей в подобной ситуации не замечают. Toyota — лучшая, и сомневаться в этом наказуемо. Но людей скептического склада простые ответы на сложные вопросы никак не вдохновляют. Действительно, что заставило 16 016 человек, презрев кризисные проблемы, отправиться в автосалоны за вожделенным «Рафиком»?

ДИЗАЙН? ДИЗАЙН!

Ну конечно же, не дизайн. Это я отметаю сразу — даже при том, что стараюсь по возможности не вступать в споры по поводу странности вкусов своего собеседника. Но как можно полюбить автомобиль за тот экстерьер, которую ему подарили дизайнеры во время последнего обновления в 2015 году — не пойму, хоть убей. Или все-таки дизайн? Дорестайлинговый кроссовер с чуть менее вызывающей внешностью в 2014-м находился на 13 месте в общем зачете. А вполне приличный для своего времени облик машины третьего поколения в 2011-м обеспечил ей лишь 21-ю позицию.

Фото: Toyota

ЕДЕТ И НЕ ЕДЕТ

Но призовем на помощь весь свой оптимизм и будем считать, что существуют более осязаемые причины популярности RAV4. А посему возьмемся за более пристальное исследование модификации, на долю которой приходится 58% от всего объема реализации марки. Это машина с двухлитровым 146-сильным двигателем, вариатором и полным приводом.

Что касается ее ездовых и динамических талантов, то тут можно смело констатировать, что ничего выдающегося в них нет. И разгоняется автомобиль вяленько, и за рулем следует не сказать, чтобы опрометью. Следовательно, дело в цене?

И ДОРОГО, И НЕ СЕРДИТО

Базовый RAV4 в версии, о которой мы говорим, и в самой бедной комплектации «Стандарт» тянет уже на 1 635 000 «деревянных». Однако ей явно не достает как минимум дисков из легкого сплава, кожаной отделки руля, электропривода зеркал, климат-контроля. С таким набором за «Рафик» придется выложить уже 1 740 000 рублей. Правда, в настоящий момент действует маркетинговая скидка, снижающая прайс до 1 640 000 целковых. Кстати, если вам приспичит обзавестись столь модными ныне ассистентами вроде систем мониторинга слепых зон, предупреждения об уходе с полосы движения, об угрозе фронтального столкновения, об усталости — придется покупать топовую версию за 2 058 000 рублей.

Фото: Toyota

Азиатский соперник «Тойоты» — Hyundai Tucson в сопоставимой конфигурации с автоматической коробкой, полным приводом и 149-сильным двигателем обойдется в 1 613 000 рублей. KIA Sportage, занимающая среди настоящих кроссоверов пятое место по популярности в России, с мотором 2 л и мощностью 150 л. с. предложит все перечисленные опции за 1 564 900 целковых. Ну а если говорить о Nissan X-Trail, в табели о рангах дышащем в спину «Спортиджу», то искомой версией окажется SE за 1 724 000 рубля без учета маркетинговой скидки в 40 тысяч.

Теперь переключимся на европейцев. Так, 150-сильный Volkswagen Tiguan с «роботом» и полным приводом обойдется в 1 769 000 рублей. Но за эти деньги вы сразу получите системы контроля дистанции с функцией экстренного торможения, мониторинга усталости водителя, обогрев задних сидений и светодиодные фары. Завершим ценовой экскурс, пожалуй, кроссовером Ford Kuga. В комплектации Trend Plus с «Пакетом помощи водителю» он потянет на 1 659 000 «деревянных» и помимо перечисленных опций порадует хозяина системой предотвращения опрокидывания, и мониторинга поперечного движения позади автомобиля.

БИОХИМИЯ МАРКЕТИНГА

Наконец, еще одно соображение, которое только-только пришло в голову — остаточная стоимость подержанной машины. Но здесь тоже не клеится. Все трехлетки-конкуренты с вменяемым пробегом потеряли в цене по 5—10% с учетом резкого подорожания автомобилей именно в последние годы.

Так что приходится все же смириться с тем, что вина за популярность Toyota RAV4 лежит на таинственных биохимических процессах организма, именуемых любовью. И на гениальных маркетологах компании, сумевших этот процесс инициировать и поддерживать в течение многих лет.

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11 июля 2017
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