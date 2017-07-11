А король-то голый: продажи Toyota RAV4 растут вопреки здравому смыслу

Восьмое место по объемам реализации за полгода среди всех моделей, официально продающихся в России, выглядит достаточно эффектно. Однако RAV4 может похвастаться и более серьезным достижением: среди кроссоверов он третий. Причем, его ближайшими соперниками выступают вовсе не прямые конкуренты, а машины другой весовой категории — Hyundai Creta, Renault Duster, Renault Kaptur, цена которых в два раза ниже.

Фанаты марки, имя которым легион, никаких странностей в подобной ситуации не замечают. Toyota — лучшая, и сомневаться в этом наказуемо. Но людей скептического склада простые ответы на сложные вопросы никак не вдохновляют. Действительно, что заставило 16 016 человек, презрев кризисные проблемы, отправиться в автосалоны за вожделенным «Рафиком»?

ДИЗАЙН? ДИЗАЙН!

Ну конечно же, не дизайн. Это я отметаю сразу — даже при том, что стараюсь по возможности не вступать в споры по поводу странности вкусов своего собеседника. Но как можно полюбить автомобиль за тот экстерьер, которую ему подарили дизайнеры во время последнего обновления в 2015 году — не пойму, хоть убей. Или все-таки дизайн? Дорестайлинговый кроссовер с чуть менее вызывающей внешностью в 2014-м находился на 13 месте в общем зачете. А вполне приличный для своего времени облик машины третьего поколения в 2011-м обеспечил ей лишь 21-ю позицию.