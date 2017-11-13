Как выглядит новый компактный кроссовер Haval H4

Бренд Haval, принадлежащий китайскому производителю Great Wall, выпустит компактный кроссовер H4, который займет нишу между моделями H2 и H6. Автомобиль будет доступен в двух версиях — Red Label и Blue Label, отличающихся друг от друга дизайном экстерьера.

H4 унаследовал от собратьев характерные корпоративные черты и внешне напоминает старшую модель Haval H6 последнего поколения. Колесная база модели составляет 2660 мм. В длину кузов версии Red Label растянут на 4420 мм, что на 180 мм меньше, чем у H6, ширина нового кроссовера равна 1845 мм (-15 мм), высота — 1695 мм (-25 мм). В свою очередь, Н4 в исполнении Blue Label на 10 мм короче «красного» варианта.

Скорее всего модель получит два бензиновых турбомотора объемом 1,3 л (139 л. с.) и 1,5 л (169 л. с.), которые будут работать в паре с семидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением.

Официальная презентация Haval H4 запланирована на предстоящем автосалоне в Гуанчжоу, после чего кроссовер поступит в продажу на внутреннем рынке. В отличие от нового Haval H6, который уже пришел к нашим дилерам, о продажах H4 в России пока ничего неизвестно.