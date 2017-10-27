Объявлены российские цены на кроссовер-купе Haval H6 Coupe

Кросс-купе Haval H6 Coupe приводится в движение двухлитровым бензиновым мотором мощностью 190 л. с. и максимальным крутящим моментом 310 Нм. Коробка передач — шестиступенчатый «робот», привод — безальтернативно передний.

Уже в базовой комплектации автомобиль располагает мультимедийным комплексом с 8-дюймовым тачпадом, системами бесключевого доступа и запуска двигателя с кнопки, двухзонным климат-контролем, парктрониками, камерой заднего вида и прочими опциями.

Стартовая цена Haval H6 Coupe составляет 1 499 900 рублей, а за машину в топовой версии придется отдать уже не менее 1 629 900 рублей.