Объявлены российские цены на кроссовер-купе Haval H6 Coupe

Фото: Haval
В Санкт-Петербурге состоялась премьера сразу двух автомобилей китайской компании Haval: нового кроссовера-купе H6 Coupe и обновленного внедорожника H9. Машины уже поступили к официальным дилерам.
Виктория Базылева

Кросс-купе Haval H6 Coupe приводится в движение двухлитровым бензиновым мотором мощностью 190 л. с. и максимальным крутящим моментом 310 Нм. Коробка передач — шестиступенчатый «робот», привод — безальтернативно передний.

Уже в базовой комплектации автомобиль располагает мультимедийным комплексом с 8-дюймовым тачпадом, системами бесключевого доступа и запуска двигателя с кнопки, двухзонным климат-контролем, парктрониками, камерой заднего вида и прочими опциями.

Стартовая цена Haval H6 Coupe составляет 1 499 900 рублей, а за машину в топовой версии придется отдать уже не менее 1 629 900 рублей.

Фото: Haval

Внедорожник Haval H9, ориентированный на российский рынок, теперь оснащается двухлитровым дизельным 190-сильным мотором и модернизированным двухлитровым бензиновым двигателем, мощность которого увеличилась до 245 л. с. В качестве коробки передач предлагается восьмиступенчатый «автомат» ZF. Стоит также отметить, что в ходе рестайлинга автомобиль обзавелся блокировкой заднего межколесного дифференциала.

В нашей стране Haval H9 продается исключительно в топовой комплектации Elite. Приобрести внедорожник с бензиновым мотором можно по цене от 2 369 900 рублей, а машина с дизельным двигателем обойдется уже как минимум в 2 489 900 рублей.

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27 октября 2017
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