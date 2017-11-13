Китайцы анонсировали выход нового бюджетного кроссовера

Поначалу переднеприводный кроссовер Brilliance V6 будет оснащаться единственным бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л и мощностью 152 л. с., а в качестве трансмиссии предложат на выбор семидиапазонный «робот» с двойным сцеплением либо шестиступенчатую «механику».

Спустя время в арсенале модели может появиться двухлитровый «атмосферник», укомплектованный пятиступенчатой механической коробкой переключения передач. Привод у всех вариантов скорей всего так и останется передним. По предварительной информации длина кузова будущего кроссовера составит 4620 мм, ширина — 1922 мм, высота — 1734 мм, колесная база — 2725 мм.

В модельном ряду марки кроссовер V6 займет между известным в России V5 и еще одной новой моделью V7, которая также выйдет в этом году. Будут ли новые SUV от Brilliance продаваться в России, пока неизвестно.