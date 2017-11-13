Китайцы анонсировали выход нового бюджетного кроссовера

Фото Brilliance
Компания Brilliance опубликовала тизер свежей модели Brilliance V6, премьера которой запланирована на 17 ноября в рамках автосалона в Гуанчжоу. Уже известны некоторые подробности о силовой линейке автомобиля, а также его габариты.
Иван Флягин

Поначалу переднеприводный кроссовер Brilliance V6 будет оснащаться единственным бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л и мощностью 152 л. с., а в качестве трансмиссии предложат на выбор семидиапазонный «робот» с двойным сцеплением либо шестиступенчатую «механику».

Спустя время в арсенале модели может появиться двухлитровый «атмосферник», укомплектованный пятиступенчатой механической коробкой переключения передач. Привод у всех вариантов скорей всего так и останется передним. По предварительной информации длина кузова будущего кроссовера составит 4620 мм, ширина — 1922 мм, высота — 1734 мм, колесная база — 2725 мм.

В модельном ряду марки кроссовер V6 займет между известным в России V5 и еще одной новой моделью V7, которая также выйдет в этом году. Будут ли новые SUV от Brilliance продаваться в России, пока неизвестно.

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13 ноября 2017
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