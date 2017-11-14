Кроссоверы DFM AX7 пополнят автопарк столичного каршеринга

Фото: Dongfeng
Представители компании Dongfeng Motor Corporation изъявили желание передать свои кроссоверы DFM AX7 московским операторам услуги краткосрочной аренды автомобилей. Соответствующее обращение уже направлено мэру столицы Сергею Собянину.
Виктория Базылева

Руководители Dongfeng Motor Corporation уверены, что московские власти могли бы получать больший доход от туристов из КНР, если бы в автопарках операторов каршеринга присутствовали китайские машины. Они обратились к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность включения кроссоверов DFM AX7 в систему, уверяя градоначальника в том, что путешественники «будут охотно пользоваться хорошо им знакомыми высококачественными автомобилями Dongfeng».

– Стоимость аренды наших машин составляет 8 рублей в минуту. Мы не намерены экономить на качестве и комфорте водителей, поэтому предлагаем столь низкую стоимость аренды для премиального класса автомобилей, — говорится в сообщении пресс-службы марки.

Компания Dongfeng предложит пользователям услуги каршеринга кроссоверы DFM AX7 в топовой комплектации Luxury с двухлитровым 140-сильным мотором, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Эти «премиальные», как их позиционируют сами китайцы, автомобили оснащаются системой климат-контроля, камерой заднего вида, бесключевым запуском двигателя и круиз-контролем.

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14 ноября 2017
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