Кроссоверы DFM AX7 пополнят автопарк столичного каршеринга

Руководители Dongfeng Motor Corporation уверены, что московские власти могли бы получать больший доход от туристов из КНР, если бы в автопарках операторов каршеринга присутствовали китайские машины. Они обратились к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность включения кроссоверов DFM AX7 в систему, уверяя градоначальника в том, что путешественники «будут охотно пользоваться хорошо им знакомыми высококачественными автомобилями Dongfeng».

– Стоимость аренды наших машин составляет 8 рублей в минуту. Мы не намерены экономить на качестве и комфорте водителей, поэтому предлагаем столь низкую стоимость аренды для премиального класса автомобилей, — говорится в сообщении пресс-службы марки.

Компания Dongfeng предложит пользователям услуги каршеринга кроссоверы DFM AX7 в топовой комплектации Luxury с двухлитровым 140-сильным мотором, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Эти «премиальные», как их позиционируют сами китайцы, автомобили оснащаются системой климат-контроля, камерой заднего вида, бесключевым запуском двигателя и круиз-контролем.