Пять самых популярных автомобилей с автоматической коробкой

На первое место по данным агентства «Автостат» вышла KIA Rio. За январь-сентябрь было реализовано 44,7 тысячи версий с автоматической коробкой, что на 31,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Вторую строчку занимает Hyundai Solaris с 32,3 тысячами двухпедальных авто. Это меньше, чем было продано в 2016-м на 18%.

На третьей позиции оказался Hyundai Creta. Этот кроссовер, вооруженный автоматической коробкой, разошелся тиражом 27,3 тысячи экземпляров. Четвертым следует Toyota RAV4, его модификации с «автоматом» и вариатором предпочли 22,4 тысячи покупателей, количество которых увеличилось на 7,9%. И замыкает пятерку лидеров Toyota Camry — двухпедальные версии седана купили 21,4 тысяч человек, и это на 1,3% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.