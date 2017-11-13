Генерал Черников разрешил фотографировать сотрудников ГИБДД

Похоже, что с подачи депутатов Госдумы РФ наконец-то поставлена точка в споре, разрешает ли новый Административный регламент видео- и фотосъемку инспекторов ДПС и представителей других служб придорожной полиции. Вердикт начальник ГУ ОБДД МВД РФ генерала Черникова однозначен — разрешает.
Александр Ростарчук

По крайней мере, отвечая на официальный запрос депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова по поводу возможности водителей снимать сотрудников полиции при, так сказать, исполнении, генерал в письменном виде (документ имеется в распоряжении портала «АвтоВзгляд») заявил буквально следующее:

– Обязанности сотрудника полиции по соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения, а так же разъяснению причин и оснований ограничения их прав и свобод закреплены в подпункте 7.2 и пункте 45 Административного регламента. Положений, позволяющих сотруднику полиции запрещать участнику дорожного движения использование фото-, видео- и записывающей аппаратуры без наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований в Административнм регламенте не содержится…

Напомним, что вступивший в силу в конце октября этого года «Административный регламент исполнения МВД РФ государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения» частью своих параграфов вызвал бурю возмущения в обществе.

При этом основные претензии вызвали разрешение гаишникам устраивать засады на дорогах, останавливать водителя без объяснения причин в любом месте и, наконец, запрет на фотографирование сотрудников автоинспекции. Последняя новация на фоне первых двух действительно выглядит вызывающе и даже цинично.

Особенно если знать страсть гаишников к «разводу» водителей на деньги по малейшему поводу и их не менее сильную любовь к обвинению шоферской братии во всех смертных грехах на пустом месте. Тут видео- и фотосъемка оставались и, как мы видим, остаются единственным оружием автовладельца в борьбе с полицейским произволом.

Правда, пишет генерал Черников, не всегда. Подтверждая конституционное права россиян свободно искать, получать, производить и распространять информацию любым законным способом, он напоминает, что оно может быть ограничено и той же Конституцией в целях защиты конституционного строя, и законами «О чрезвычайном положении», «О военном положении», «О государственной тайне», «Об оперативно-розыскной деятельности» и рядом других актов. Но к нашему с вами счастью, тривиальное ДТП или склонение к дачи взятки за липовую «встречку» к действию перечисленных выше документов вряд ли когда будет относится.

Так что, граждане, снимаем, фотографируем, записываем…

ПДД, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, ГИБДД
13 ноября 2017
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