Генерал Черников разрешил фотографировать сотрудников ГИБДД

По крайней мере, отвечая на официальный запрос депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова по поводу возможности водителей снимать сотрудников полиции при, так сказать, исполнении, генерал в письменном виде (документ имеется в распоряжении портала «АвтоВзгляд») заявил буквально следующее:

– Обязанности сотрудника полиции по соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения, а так же разъяснению причин и оснований ограничения их прав и свобод закреплены в подпункте 7.2 и пункте 45 Административного регламента. Положений, позволяющих сотруднику полиции запрещать участнику дорожного движения использование фото-, видео- и записывающей аппаратуры без наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований в Административнм регламенте не содержится…

Напомним, что вступивший в силу в конце октября этого года «Административный регламент исполнения МВД РФ государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения» частью своих параграфов вызвал бурю возмущения в обществе.