LADA Granta с «автоматом» за 5 рублей в минуту

Сервис «Карусель» начнет функционировать в первую неделю первого зимнего месяца, и все клиенты, подавшие заявку до 1 декабря, получат бесплатный час аренды. Новые «Лады Гранты», заказанные через «Карусель» оборудованы всем необходимым для комфортной и безопасной поездки: автоматической трансмиссией, запуском мотор без ключа, подушками безопасности, кондиционером, парктрониками, подогревом сидений, аудиосистемой с bluetooth и даже зарядными устройства для смартфона.

Стоимость аренды включает расходы на топливо и парковку, так что машину можно оставлять на платных муниципальных стоянках. Доступны любые маршруты по Москве и области в радиусе 250 км от МКАД, при этом конечная точка аренды должна быть в пределах МКАД или не дальше километра от метро.

Низкая стоимость услуги обеспечена не за счет экономии на качестве и комфорте водителей, а благодаря использованию отечественных моделей, которые обходятся в полтора раза дешевле.