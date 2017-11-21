Кроссовер Lexus RX обзавелся спортивной версией

Фото: Lexus
Японцы объявили о запуске в продажу новой модификации кроссовера Lexus RX под названием Sport. В продаже «спортивная» версия премиальной «Тойоты» появится в феврале будущего года.
Мирон Горин

Автомобиль в этом варианте исполнения отличают черная глянцевая решетка радиатора, треугольники противотуманок, а также выкрашенные в тот же черный цвет корпуса боковых зеркал и задний диффузор. Венчают картину дизайнерские 20-дюймовые колесные диски из легкого сплава и панорамная крыша.

Салон преобразился за счет новых материалов отделки и фирменной прострочки. Пополнился и перечень стандартного оборудования — уже по умолчанию Lexus RX Sport оснащен полностью светодиодной оптикой, а также сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса диагональю 12,3 дюйма. О ценах будет объявлено дополнительно.

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21 ноября 2017
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