Кроссовер Lexus RX обзавелся спортивной версией

Автомобиль в этом варианте исполнения отличают черная глянцевая решетка радиатора, треугольники противотуманок, а также выкрашенные в тот же черный цвет корпуса боковых зеркал и задний диффузор. Венчают картину дизайнерские 20-дюймовые колесные диски из легкого сплава и панорамная крыша.

Салон преобразился за счет новых материалов отделки и фирменной прострочки. Пополнился и перечень стандартного оборудования — уже по умолчанию Lexus RX Sport оснащен полностью светодиодной оптикой, а также сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса диагональю 12,3 дюйма. О ценах будет объявлено дополнительно.