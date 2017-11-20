От года до двенадцати: что такое детские автокресла-трансформеры

Сегодня на рынке представлено великое множество детских автокресел — на любой вкус и кошелек. Но среди них отдельное место занимают универсальные сложные трансформеры, способные меняться под детей весом от 9 до 36 кг. Мы отобрали пять самых интересных из них.
Светлана Алеева

Joie Every Stage FX

Это кресло — какой-то апогей универсальности. Во-первых, для него предусмотрено два варианта крепления — с помощью штатного ремня машины и с помощью скоб Isofix и якорного ремня. Во-вторых, это группа 0/½/3 — как увезете в нем ребенка из роддома, так и высадите, когда он уже будет учиться в пятом классе. Причем без компромиссов — удобно будет всем. Для новорожденного предусмотрены не только многочисленные вкладки, но и плоская вставка для поясницы, а также четыре позиции наклона. Расплата в том, что в сравнении с обычной люлькой кресло очень тяжелое (почти 14 кг) и массивное. Для детей постарше положение подголовника (который поднимается-опускается вместе с внутренними ремнями) можно менять на 10 уровнях, причем на высоких положениях боковины сиденья раздвигаются в стороны.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Установка сиденья очевидна (и инструкция очень хорошая) — «зацепки» Isofix выдвигаются легко и глубина регулируется очевидными движениями. С ремнем тоже понятно — куда просовывать и как крепить. Но вот в тесном салоне автомобиля придется помучиться из-за громоздких размеров сиденья и узкой прорези в спинке. К сожалению, для изменения наклона спинки, если сиденья пристегнуто ремнем, нужно заново его натягивать — одним движением в дороге не получиться «уложить» уснувшего ребенка.

Усаживать малыша очень удобно, внутренние ремни не мешают и не перекручиваются, плечевые накладки ложатся аккуратно. На боку имеется сетчатый карман для бутылочки/вещей, но пользоваться им смогут только родители или дети постарше — лучше бы жесткий подстаканник. Тем не менее, дополнительное удобство. Подголовник плотно обхватывает голову, закрывая боковой обзор, к тому же посадка довольно низкая. Зато от более высоких сидений в Joie удобно сажать и ребенок не упрется в потолок, когда ему исполнится лет пять.

Фото avtovzglyad.ru

Кресло предлагается в нескольких благородных цветах, а вот доставшийся нам серый цвет очень маркий.

Daiichi D-Guard

У этого кресла есть вставной подстаканник, который мне кажется совершенно незаменимой вещью. «Чашка» просто вставляется в специальную прорезь боковины кресла. В подстаканник можно поставить бутылочку (правда, влезают только узкие), положить запас печенья или игрушку — более того, для 1,5-годовалого ребенка, активно осваивающего среднюю моторику, это дополнительное развлечение в дороге. Игрушку можно привязать к подстаканнику, чтобы не ловить ее по всей машине.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

В квадратном плоском сиденье для взрослого ребенка установлена мягкая, но при этом плотная и четко держащая форму вставка для малыша — как дополнительное кресло в кресле; высота подголовника регулируется вместе с ремнями. Для торчащего «хлястика» регулировки ремней по вылету предусмотрена заботливая кнопочка-крепление. За счет длинного «язычка» накладки на центральный ремень он не попадает под попу ребенка при посадке, но сама пряжка расположено слишком близко к спинке.

Наклон спинки регулируется крутилкой двумя пальцами — это удобнее, чем дергать рычаг, но для этого кресло придется переустановить, так как угол зависит от положения рельс Isofix и прилегания задней стороны автокресла к спинке сиденья машины.

Фото avtovzglyad.ru

Устанавливается сиденье с помощью Isofix — для младшей группы, а для ребенка постарше предусмотрено дополнительное крепление штатным ремнем машины. Система неочевидна и сложна, а инструкция, как и у другого Daiichi из нашего теста, составлена неудачно. Хорошо, что в интернете есть видеоролики.

Обивка выполнена из приятного органического хлопка, нравятся цветовые решения — на нейтральном фоне яркие желтые накладки и вставки. Коричневый цвет скроет грязные следы от обуви, которые обязательно появятся в слякотную погоду, так как пятки стучат прямо по основанию сиденья. Зато малышу удобно — ноги не болтаются в воздухе. Да и в целом поездки в Daiichi D-Guard комфортные как в легкой одежде, так и в зимних куртках и комбинезонах. Единственный недостаток — низкая посадка, в дороге придется развлекаться только архитектурой и фонарными столбами.

Rant S-Line

Как и кресло Compass той же марки, модель S-Line производит двоякое впечатление: стильно, но чувствуется подвох, роскошь как будто подделана. Прострочки в виде ромбов, пупырчатая поверхность сиденья, а внутренние мягкие вставки мнутся и ничем не фиксируются, боковины из кожзама, а материал подголовника похож на дермантин, от которого как будто можно отщипнуть кусочек.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Даже без инструкции я бы догадалась, что стирать в машинке эту обивку не стоит. При этом регулятор ремней по вылету заключен в аккуратную пластмассовую рамочку и заботливо прикрыт капюшоном на липучке. А вот сама скоба регулировки почему-то находится ближе к центральному ремню, сразу не догадаешься.

Легкое 9-килограммовое кресло устанавливается за счет Isofix, причем в комплектации имеются направляющие и книжечка со списком одобренных для использования автомобилей. На корпусе есть подсказки с русским языком. Легко догадаться, что Isofix освобождаются за счет двух рычажков, только реализовать это непросто. Также кресло можно пристегнуть штатным ремнем машины: система очевидна, а для реализации придется повозиться с узким проемом в корпусе, индикаторов-подсказок не видно.

Мягкие вставки для младшей группы ничем не зафиксированы (есть плюс — легко вынуть, если ребенок получился слишком объемным в зимней одежде), плохо держат форму и подминаются, нужно расправлять при посадке ребенка. Подголовник плохо совпадает по высоте с ремнями — оказывается слишком низко, если ремни правильно лежат на плечах.

Фото avtovzglyad.ru

Нравится закругленный край подушки сиденья — удобно ногам. Наклон спинки регулируется легко, и за счет того, что сиденье стоит на базе, не зависит от наклона спинки машины и установки. В отличие от «джинсового» Rant, внутренние ремни не перекручиваются. Застегиваются ремни очень легко, так как боковые пряжки сначала скрепляются между собой, и их удобно вставить в центральный замок.

Concord Vario XT 5

Капитанское кресло космического корабля — первое впечатление от этой модели Concord. По результатам опроса говорящих детей, оно заняло первое место по дизайну даже у девочек, несмотря на мрачный цвет. Плотное, жесткое, как у спортивного автомобиля, очень стильное, имеет стильные детали в виде перфорации и «стальных» вставок. Но несмотря на официальную принадлежность к группе ½/3, для 1,5-годовалого ребенка весом до 15 кг оно не подходит.

Фото avtovzglyad.ru

Нет, внутренние ремни прекрасны — удобно лежат на нужных частях тела, широкая накладка центрального ремня плотно и мягко прижимает таз, боковины облегают верхнюю часть тела. Но ноги болтаются по сторонам и оказываются даже за пределами подушки сиденья, так как поддержки бедер не предусмотрено. Наклон спинки регулируется без переустановки сиденья с помощью регулятора Isofix, но в минимальных диапазонах, в зависимости от наклона спинки самой машины. Опять же, оптимально для взрослого ребенка, но совершенно недостаточно для малыша, который сидит как на табурете.

Зато лет с четырех и дальше кресло действительно меняется под растущего ребенка. Одним движением можно поднять подголовник, и боковины широко разъедутся по сторонам — впечатляющее действо.

По высоте у Vario XT-5 интересная регулировка — вверх-вниз двигается только подушка сиденья, за счет тугой крутилки: с одной стороны, можно поменять в установленном кресле с сидящим ребенком, что мало в каких моделях доступно, с другой — трудоемко.

Фото avtovzglyad.ru

Устанавливается кресло очень удобно и очевидно, индикаторы правильной установки хорошо видно. Но пристегивать внутренние ремни неудобно — части пряжки просто складываются вместе и удерживаются двумя пальцами, пока целишься в центральный замок, и индикатора застегнутого ремня нет.

Еду-Еду KS-303

Это детское кресло — удивительный набор противоречий: его существенные недостатки оборачиваются достоинствами, которых не бывает у более дорогих (а это все кресла на рынке) и крутых моделей.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Вес — 4,5 кг, это сиденье можно взять одной рукой, а другой — схватить малыша и спуститься в такси (вызов машины с детским удерживающим устройством обходится дороже на 100—250 рублей!) или добраться до автомобиля каршеринга чуть ли не на общественном транспорте. Прекрасное дешевое решение для тех, у кого нет собственной машины и детское сиденье требуется пару раз в год.

Расплачиваться приходится неудобством ребенка — мой сын долго не мог заснуть в нем, несмотря на усталость. Скорее всего потому, что никакого наклона спинки не предусмотрено.

Фото avtovzglyad.ru

Ремни регулируется с помощью скобы в спинке. При этом подголовник, как будто предназначенный для малышей, унылой тряпкой спускается на плечи и ничего не фиксирует. Даже Сашина прабабушка догадалась, что ребенку в этом сиденье не очень комфортно. Зато — это, видимо, российское понимание наших условий жизни — центральную пряжку можно переставить для ребенка в зимней одежде, а сами ремни широко раскидываются в стороны, чтоб облегчает посадку ребенка.

Раскраска обивки, как у других российских брендов, пестрая — в нашем случае красно-черная с рисунками-машинками: ребенок сразу начинает интересоваться устройством. Обивка для чистки-стирки снимается легко.

ПДД, безопасность дорожного движения, авария, ДТП
20 ноября 2017
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