От года до двенадцати: что такое детские автокресла-трансформеры

Установка сиденья очевидна (и инструкция очень хорошая) — «зацепки» Isofix выдвигаются легко и глубина регулируется очевидными движениями. С ремнем тоже понятно — куда просовывать и как крепить. Но вот в тесном салоне автомобиля придется помучиться из-за громоздких размеров сиденья и узкой прорези в спинке. К сожалению, для изменения наклона спинки, если сиденья пристегнуто ремнем, нужно заново его натягивать — одним движением в дороге не получиться «уложить» уснувшего ребенка.

Усаживать малыша очень удобно, внутренние ремни не мешают и не перекручиваются, плечевые накладки ложатся аккуратно. На боку имеется сетчатый карман для бутылочки/вещей, но пользоваться им смогут только родители или дети постарше — лучше бы жесткий подстаканник. Тем не менее, дополнительное удобство. Подголовник плотно обхватывает голову, закрывая боковой обзор, к тому же посадка довольно низкая. Зато от более высоких сидений в Joie удобно сажать и ребенок не упрется в потолок, когда ему исполнится лет пять.