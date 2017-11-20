От года до двенадцати: что такое детские автокресла-трансформеры

Joie Every Stage FX
Это кресло — какой-то апогей универсальности. Во-первых, для него предусмотрено два варианта крепления — с помощью штатного ремня машины и с помощью скоб Isofix и якорного ремня. Во-вторых, это группа 0/½/3 — как увезете в нем ребенка из роддома, так и высадите, когда он уже будет учиться в пятом классе. Причем без компромиссов — удобно будет всем. Для новорожденного предусмотрены не только многочисленные вкладки, но и плоская вставка для поясницы, а также четыре позиции наклона. Расплата в том, что в сравнении с обычной люлькой кресло очень тяжелое (почти 14 кг) и массивное. Для детей постарше положение подголовника (который поднимается-опускается вместе с внутренними ремнями) можно менять на 10 уровнях, причем на высоких положениях боковины сиденья раздвигаются в стороны.