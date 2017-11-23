Bentley выпустила кроссовер Bentayga для охотников

Главной особенностью Bentley Bentayga для охотников является установленный в багажном отсеке органайзер с несколькими отсеками для хранения всевозможных предметов, начиная от аптечки, заканчивая патронами. Стоит отметить, что он выполнен вручную. А между задними креслами появился отделанный кожей отсек, куда помещаются два ружья.

За дополнительную плату покупатель может приобрести жилет, водонепроницаемый плащ, пальто, специальную обувь и спальный мешок, сообщает пресс-служба Bentley.

Кроссовер, созданный для любителей охоты, оснащается как и машина в стандартной версии шестилитровым V8 с двойным наддувом мощностью 600 л. с. и максимальным крутящим моментом 900 Нм. С таким агрегатом до первой сотни автомобиль разгоняется всего за 4,1 секунды.