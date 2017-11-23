Минтранс заставит миллионы водителей пересдавать «на права» заново

Только-только вступили в силу новый регламент выдачи «прав», только-только автошколы перешли на новые стандарты обучения, только-только сотрудники экзаменационных подразделений ГИБДД из практики поняли как по-новому принимать экзамены у кандидатов в водители… И тут «бац! — и вторая смена» — Минтранс решил запустить новую радикальную реформу, практически революцию, всей это сферы. Ведомство подготовило поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и опубликовало на портале обязательного раскрытия информации regulation.gov.ru.

Транспортные чиновники предлагают, практически, «рубануть шашкой» по едва устаканившейся системе подготовки водителей и разделить их всех на «профессионалов» и «любителей» — с внесением соответствующих отметок в водительские удостоверения. После этого любой работодатель будет не в праве брать на работу «любителя» — только «профессионалов». Каверза в том, что учить «профессионалов» и «любителей» в автошколах предлагается по разным учебным программам и экзамены «на права» тоже нужно будет принимать по разным методикам.

Таким образом, Минтранс, фактически, намерен еще раз заново запустить милый сердцу любого чиновника бюрократический процесс переписывания, обсуждения и принятия кучи регламентов, учебных программ, требований к автошколам, и прочего, прочего, прочего. В результате, в удостоверениях всех шоферов, работающих по найму — водителей грузовиков, дальнобойщиков, таксистов, персональных водителей и т. п. должна будет появиться специальная отметка — так называемый международный «код 95». Она подтверждает профессиональную компетентность водителя.