Минтранс заставит миллионы водителей пересдавать «на права» заново

Только-только завершившаяся реформа системы обучения водителей, длившаяся несколько лет и сопровождавшаяся кучей шероховатостей и откровенных ляпов, очень скоро покажется «детским лепетом» — после того как Минтранс разделит водителей на «любителей» и «профессионалов».
Максим Строкер

Только-только вступили в силу новый регламент выдачи «прав», только-только автошколы перешли на новые стандарты обучения, только-только сотрудники экзаменационных подразделений ГИБДД из практики поняли как по-новому принимать экзамены у кандидатов в водители… И тут «бац! — и вторая смена» — Минтранс решил запустить новую радикальную реформу, практически революцию, всей это сферы. Ведомство подготовило поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и опубликовало на портале обязательного раскрытия информации regulation.gov.ru.

Транспортные чиновники предлагают, практически, «рубануть шашкой» по едва устаканившейся системе подготовки водителей и разделить их всех на «профессионалов» и «любителей» — с внесением соответствующих отметок в водительские удостоверения. После этого любой работодатель будет не в праве брать на работу «любителя» — только «профессионалов». Каверза в том, что учить «профессионалов» и «любителей» в автошколах предлагается по разным учебным программам и экзамены «на права» тоже нужно будет принимать по разным методикам.

Таким образом, Минтранс, фактически, намерен еще раз заново запустить милый сердцу любого чиновника бюрократический процесс переписывания, обсуждения и принятия кучи регламентов, учебных программ, требований к автошколам, и прочего, прочего, прочего. В результате, в удостоверениях всех шоферов, работающих по найму — водителей грузовиков, дальнобойщиков, таксистов, персональных водителей и т. п. должна будет появиться специальная отметка — так называемый международный «код 95». Она подтверждает профессиональную компетентность водителя.

В результате назревающей реформы «от Минтранса» «любители», например, по окончании обучения в автошколе не смогут получить «права» категорий серьезней C1 (грузовик массой до 7,5 т) или D1 (автобус вместимостью не более 16 мест). А желающих получить «профессиональные права», подразумевающие право вождения транспорта по категориям C, D, Е (включая подкатегории с прицепом), будут ждать специальные программы профессионального обучения.

По мысли деятелей из Минтранса, в них должны входить курсы вождения «во внештатных ситуациях», «отработка вождения сочлененного и двухэтажного автобуса» и изучение правил безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов. Характерно, что разработчики проекта поправок в закон «О безопасности дорожного движения» ссылаются на «европейский опыт» — куда ж мы без этого! Согласно директиве Европарламента и Совета ЕС «код 95» в «правах» обязателен для водителей-профессионалов в странах Евросоюза.

Правда, там человек, однажды получивший квалификацию «профессионального водителя», ездит с ней всю оставшуюся жизнь. А Минтранс приготовил миллионам российских водителей «вишенку на торте» — необходимость каждые 5 лет пересдавать экзамен «на права» для «подтверждения квалификации». В той же Германии понимают: если шофер каждый день водит фуру, он волей-неволей квалификацию свою поддерживает на должном уровне. А у нас, судя по всему, какие-то другие машины и дороги, при езде по которым квалификация теряется с каждым пройденным километром.

По данным официальной статистики, шоферами трудятся 7% работающих россиян — или более 5 млн человек! То есть 5 миллионов граждан, с подачи Минтранса, должны будут сдавать водительские экзамены — только чтобы доказать, «что ты не верблюд». Разумеется за деньги — ГИБДД, как известно, «права» выдает только за деньги. Поэтому хотя бы с одной точки зрения задумку Минтранса понять можно: пополнение бюджета за счет граждан — дело святое!

автоправо, лишение прав, международные права, автошколы, экзамены в ГАИ, госдума
23 ноября 2017
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