Land Rover Discovery Sport второго поколения замечен на тестах

На шпионских фотографиях, опубликованных порталом Motor1, запечатлен тестовый мул — автомобиль Land Rover Discovery Sport в нынешнем кузове, на котором обкатываются новые агрегаты. На сегодняшний день сложно сказать, каким изменениям подвергнется кроссовер, но наши зарубежные коллеги предполагают, что машину построят на другой модульной платформе и оснастят новыми моторами. Кроме того, не исключено, что Discovery Sport второго поколения вырастет в габаритах относительно своего предшественника.

По предварительным данным, кроссовер следующей генерации дебютирует ближе к 2021 году. Однако прежде британцы выпустят рестайлинговую версию машины текущего поколения. Ее премьера, вероятнее всего, состоится уже в 2018-м, а в продаже она появится в 2019-м.

Напомним, что в настоящее время Discovery Sport продается в России в двух модификациях — с бензиновым 240-сильным мотором и дизельным турбодвигателем мощностью 150 л. с. Цены на кроссовер стартуют с отметки в 2 722 000 рублей.