Первый тест-драйв Geely Atlas: Toyota «курит» вместе с Renault

Здесь вам и адаптивный круиз-контроль, и камеры обзора на 360 градусов, и электронный стояночный тормоз с функцией автоматического удержания, и система помощи при спуске, и навигация, и двухзонный климат-контроль, и еще много разных электронных систем безопасности и помощников. Скажете, стащили, поставили и рады? Нет. Отстроили множество исследовательских центров, причем не только в Китае, но и в Швеции с Англией, купили Volvo, австралийского производителя коробок передач DSI и другие автомобильные и околоавтомобильные бренды и совместно ведут разработки передовых систем, основных узлов и агрегатов. В общем, подход к созданию автомобилей у Geely весьма серьезный. Причем, задачи экономить на производстве, материалах и технологиях, судя по всему, у Geely нет.

А доказательством является, собственно, сам продукт — кроссовер Atlas, в который, кстати, установили продуманный, интересный по дизайну и весьма удобный интерьер. Если бы не жесткость пластика передней панели, я бы двумя руками голосовал за присуждение машине какой-нибудь премии в области эргономики и дизайна. А так — только одной и локтем другой. Впрочем, если без шуток, то панель действительно хороша.

Пластик жесткий, но имеет выраженную фактуру, смягчающую его хотя бы визуально. Декоративная накладка под матовый алюминий придает передней части салона воздушности, а дизайн воздуховодов, расположившихся в ней и над ней, продуман и закончен. Черт побери, даже не верю, что пишу все это про китайский кроссовер!