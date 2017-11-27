Первый тест-драйв Geely Atlas: Toyota «курит» вместе с Renault

Фото avtovzglyad.ru
Если десять лет назад мимо автосалонов, торгующих китайскими автоподелками, можно было смело проходить мимо, заткнув при этом нос, чтобы не дышать фенолом. Кроме этого запаха, ничего любопытного автопроизводители из Поднебесной показать не могли. А вот сегодня некоторые их модели заслуживают не только внимания, но и подробного изучения. Я про новый кроссовер Geely Atlas, сборка которого для рынков России, Беларуси и Казахстана стартовала на белорусском заводе «БелДжи».
Денис Филатов

Название кроссовера в Поднебесной — Boyue. Каково, а? У кого какие ассоциации? Впрочем, мы знаем много автомобильных имен, звучащих на одном языке мощно и круто, а на другом — унизительно и смешно. Но этот филологический нюанс — далеко не показатель качества самого автомобиля. Но для зарубежных рынков китайцы, от греха, все же дали машине вполне нейтральное прозвище — Atlas. При этом они не только растолкали мощными боками новинки сформировавшиеся в России плотные ряды кроссоверов, но и бортанули VAG, успев раньше немецкого концерна застолбить имя Atlas на российском рынке, в Китае и на Ближнем Востоке. А кого собственно должен подвинуть Geely Atlas?

Разноцветные кубики на обновленном логотипе Geely… По замыслу художников, это, если коротко, кубики пресса на животе — оказывается страсть китайцев к здоровому образу жизни. Почему цветные? Этот вопрос завел представителей марки в тупик.

Габаритные размеры кроссовера 4519х1831х1694 мм, колесная база — 2670 мм. Под эти размеры из «китайцев» попадают Chery Tiggo 5 и Haval H6. Однако присмотревшись к «Атласу» снаружи и внутри, а также имея в виду факт наличия у кроссовера полноприводных версий, рука сама тянется дописать в этот список KIA Sportage, Hyundai Creta, Renault Duster и Kaptur, Toyota RAV4 и даже VW Tiguan. А что? Только взглянув на список возможных (правда, не факт, что положенных для российского рынка) опций, Atlas можно смело отнести к разряду интеллектуалов.

Фото avtovzglyad.ru

Здесь вам и адаптивный круиз-контроль, и камеры обзора на 360 градусов, и электронный стояночный тормоз с функцией автоматического удержания, и система помощи при спуске, и навигация, и двухзонный климат-контроль, и еще много разных электронных систем безопасности и помощников. Скажете, стащили, поставили и рады? Нет. Отстроили множество исследовательских центров, причем не только в Китае, но и в Швеции с Англией, купили Volvo, австралийского производителя коробок передач DSI и другие автомобильные и околоавтомобильные бренды и совместно ведут разработки передовых систем, основных узлов и агрегатов. В общем, подход к созданию автомобилей у Geely весьма серьезный. Причем, задачи экономить на производстве, материалах и технологиях, судя по всему, у Geely нет.

А доказательством является, собственно, сам продукт — кроссовер Atlas, в который, кстати, установили продуманный, интересный по дизайну и весьма удобный интерьер. Если бы не жесткость пластика передней панели, я бы двумя руками голосовал за присуждение машине какой-нибудь премии в области эргономики и дизайна. А так — только одной и локтем другой. Впрочем, если без шуток, то панель действительно хороша.

Пластик жесткий, но имеет выраженную фактуру, смягчающую его хотя бы визуально. Декоративная накладка под матовый алюминий придает передней части салона воздушности, а дизайн воздуховодов, расположившихся в ней и над ней, продуман и закончен. Черт побери, даже не верю, что пишу все это про китайский кроссовер!

Фото avtovzglyad.ru

Кнопки удобные и крупные, экран мультимедийной системы — огромный, а в топовой комплектации панель приборов «Атласа» очень напоминает «вольвовскую». Минусы ставлю лишь кнопкам из дешевого пластика и дизайну интерфейса мультимедиа. Но в целом, салон автомобиля воспринимается эмоциональней, да и выглядит эффектнее, чем у вместе взятых «Чери» с «Хавалом», да и у «Тойотой».

Объем багажника Atlas — 97 литров. Отнюдь не рекорд в классе, но это на 27 литров больше, чем у Chery Tiggo 5. Высота погрузки очень высокая — одной рукой сюда тяжелую сумку не задрать. Под полом скрывается докатка, вытащив которую можно существенно увеличить объем багажного отсека, не складывая спинок заднего ряда.

Посадка удобная. Причем разницы от того, что ты сидишь в кресле на «тряпке» или на псевдокоже нет от слова совсем — комфортно одинаково везде. Регулировок вдоволь. Причем по всем диапазонам — это вам не Lifan для полуросликов. Подушка водительского кресла в меру жесткая и достаточно широкая, чтобы бедра не оставались на весу. Да что там говорить, есть даже боковая поддержка и она, представьте себе, рабочая, а не фикция — в поворотах спина не скользит по поверхности спинки. Да и качество самой обивки порадовало — швы ровные, нитки не торчат, так называемая экокожа не сморщена в местах соединения и по швам. «Поставщики у нас те же, что и у Volvo», — хвастаются, между прочим, представители Geely. Что ж, глядя на всю эту красоту верю охотно! Не точь-в-точь, конечно же, но достойно и лучше, чем у других китайцев — однозначно!

Фото avtovzglyad.ru

Впрочем, для проверки все же решил заглянуть туда, где даже у именитых производителей случаются проколы. Но и обивка спинок заднего ряда приделана качественно — не торчит, не морщиться, не отваливается. А случись вам сложить спинки, то и в этом случае вы ничего криминального не обнаружите — они укладываются практически вровень с полом багажного отсека, а щель между багажником и спинками эстетично закрывается специальными накладками. Кстати, в дешевых версиях багажник отделан тряпкой, а в топовых — более дорогим велюром.

Из теплых опций Атласу достались подогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя, подогрев переднего и, в будущем, заднего ряда кресел. А вот подогрева руля, увы, в ближайшем будущем не предвидится. В Geely этот досадный факт объяснили отсутствием временным отсутствием технической возможности.

Да, задний диван достаточно вместителен, но не просторен на столько, чтобы можно было закидывать ногу на ногу, сидя здесь, как, например, в «Тигуане». Спинки не имеют регулировки угла наклона, а их фиксированный угол на грани между удобным и неудобным. Впрочем, с моим ростом в 186 см я бы проехал здесь легко километров 300—400 без остановки на разминку. Но только при условии, что нас на галерке будет не более чем два пассажира. И — да, в младших версиях для едоков заднего дивана подлокотник, увы, не положен. Зато в 2018 году китайцы обещают установить на галерку подогрев сидений. Сейчас у Атласа теплые только передние кресла. Причем отрегулировать интенсивность нагрева невозможно — только режимы вкл. и выкл.

Фото avtovzglyad.ru

Двигателей для Атласа китайцы выделили целых три. Бензиновые атмосферники объемом 2 и 2,4 литра (139 л. с. и 149 л. с. соответственно) получили систему распределенного впрыска. Руководство российского подразделения Geely в частной беседе поделилось, что, по отзывам владельцев и сервисменов, эти моторы легко накатывают по 150 000—170 000 км. Впрочем, было бы странным, если бы они этого не делали. Ведь для чего тогда в исследовательском центре Нинбо, что в Китае, разместились аж 56 испытательных боксов только по моторам? Турбированная турбочетверка объемом 1.8 (184 л. с.) литра также потребляет бензин и имеет непосредственный впрыск.

В процентном соотношении завод «БелДжи» будет производить 70% кроссоверов с автоматической трансмиссией и 30% — на «механике». «Автомат» разработан австралийской фирмой DSI, принадлежащей Geely. Эти коробки использовал, к примеру, GM. МКП — от Getrag.

Двухлитровый атмосферник будет предлагаться с 6-ступенчатой механической трансмиссией производства фирмы Getrag и приводом исключительно на передние колеса. Впрочем, если будет спрос на полный привод и «механику», то будет и предложение — сказали мне в Geely. Тем более, что в Китае такая версия кроссовера есть. Двигатель 2.4 получит 6-ступенчатый гидомеханический автомат австралийской фирмы DSI и будет доступен в переднеприводном и полноприводном исполнении, где за подключения задней оси отвечает муфта NexTrac, производства немецкой компании BorgWarner. Турбочетверка получила 6-ступенчатый гидромеханический автомат DSI и полный привод. Впрочем, опробовать на тесте по заводскому полигону нам удалось только версию Geely Atlas с двигателем 2.4 литра на «автомате» с передним приводом.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

С первых метров кроссовер стал вываливать пачками свои козыри. Управляемость без перегибов и свойственной всем «китайцам», на которых мне удалось покататься, невменяемой легкости на руле. У «Атласа» все комфортно, плотно и приятно. Реакции на поворот усеченной снизу баранки — адекватные. На скоростном прямике кроссовер не уводит с траектории и сильных подруливаний он не требует.

А случись пройти вам связку виражей, то Atlas не пасует, а вполне себе азартно, на уровне кроссоверов европейских марок, распрямляет петли поворотов. Такой расклад удивил меня, признаться, крайне сильно. Поэтому ходом пролетаю толпу коллег и захожу на второй круг. И снова тишина в салоне и приятная и адекватная работа электроусилителя.

Подкапотное пространство GeelyAtlas отчетливо напоминает моторные отсеки Audi, Mercedes и прочих дорогих марок.

Подвеска спереди — МакФерсон, сзади — многорычажка. И здесь удивление и восторг. Руки еще помнят паразитные вибрации руля и подвески на плохом асфальте у лифановских «Майвей» и X60. А здесь — в салоне «Атласа» — комфорт и тишина. Улиточной скоростью прохожу полосу препятствий, затем снова, но, уже плевав на скоростные ограничения, ходом валю по тем же самым надолбам, выбоинам, стальным прутам, брусчатке и… тишина, комфорт и никаких ощущений, кроме приятных.

«Ущипни меня, что ли!», — говорю напарнику. Но нет, подвеска отлично выравнивает дефектное дорожное полотно. Что ж, браво специалистам европейской фирмы MIRA, которые занимались ее настройкой и доводкой.

Фото avtovzglyad.ru

Да и моторчик, признаться, не так плох. Конечно же, взрывных реакций и бешеных скоростей от него ждать не стоит. Но в городе и того задора, что у него есть будет достаточно. Крутящий момент 225 Нм доступен с комфортных 3900 оборотов, до которых двигатель добирается достаточно легко. Собственно и на трассе ускорения происходят весьма ощутимо. Разве что «автомат» задумчив — чтобы «упасть» на пару передач вниз ему требуется, по ощущениям, чуть ли не пара секунд. Но в целом к обоим агрегатам претензий нет.

Расход топлива на полигоне у мотора 2,4 литра с «автоматом» составлял после теста в различных режимах 9,6 литров. В городе, допускаю, этот параметр вырастет до 10,5—11,5 литров: достойный показатель для такого объема.

Как нет их и к — дисковым по кругу — тормозам. Замедление происходит эффективно. А главное очень удобно работать педалью тормоза, когда сила торможения зависит не от хода педали, а от приложенного усилия к ней. Что и говорить, даже к шумоизоляции не придраться. Ее положили и нанесли на днище и арки с хорошим запасом. А может это сделали исключительно для нас? Что ж, поживем, увидим.

Фото avtovzglyad.ru

Определенно, во главу угла в Атласе поставлены комфорт и удовольствие от вождения. Причем ставка сделана настолько высокая, что есть сомнения — а не будет ли пугающей цена на этот кроссовер? Вот если при таком раскладе ценник удастся дать до миллиона рублей — это станет подарком для тех, кто выбирает себе кроссовер среди китайских производителей, поглядывая при этом на меньшего размера Hyundai Creta, Renault Duster и Kaptur.

Да и тех, кто в последнюю очередь рассматривал «китайцев», но все же забрел в салон Geely и прокатился на нем, не составит труда переориентировать с «французов» и «корейцев» на Atlas.

Если же цена будет больше миллиона, то о больших продажах можно забыть. Но не исключаю, что тех, кто рассматривал в эту цену подержанные SUV, Atlas вполне может заинтересовать. Впрочем, ждать осталось не долго — цены и комплектации для России озвучат уже в декабре. Китайцам же, при любом раскладе, хочется пожелать, чтобы хватило задора и огня держать заданный темп не только в качестве исполнения, но и надежности с обслуживанием.

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27 ноября 2017
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