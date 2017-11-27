Первый тест-драйв Geely Atlas: Toyota «курит» вместе с Renault

Название кроссовера в Поднебесной — Boyue. Каково, а? У кого какие ассоциации? Впрочем, мы знаем много автомобильных имен, звучащих на одном языке мощно и круто, а на другом — унизительно и смешно. Но этот филологический нюанс — далеко не показатель качества самого автомобиля. Но для зарубежных рынков китайцы, от греха, все же дали машине вполне нейтральное прозвище — Atlas. При этом они не только растолкали мощными боками новинки сформировавшиеся в России плотные ряды кроссоверов, но и бортанули VAG, успев раньше немецкого концерна застолбить имя Atlas на российском рынке, в Китае и на Ближнем Востоке. А кого собственно должен подвинуть Geely Atlas?
Разноцветные кубики на обновленном логотипе Geely… По замыслу художников, это, если коротко, кубики пресса на животе — оказывается страсть китайцев к здоровому образу жизни. Почему цветные? Этот вопрос завел представителей марки в тупик.
Габаритные размеры кроссовера 4519х1831х1694 мм, колесная база — 2670 мм. Под эти размеры из «китайцев» попадают Chery Tiggo 5 и Haval H6. Однако присмотревшись к «Атласу» снаружи и внутри, а также имея в виду факт наличия у кроссовера полноприводных версий, рука сама тянется дописать в этот список KIA Sportage, Hyundai Creta, Renault Duster и Kaptur, Toyota RAV4 и даже VW Tiguan. А что? Только взглянув на список возможных (правда, не факт, что положенных для российского рынка) опций, Atlas можно смело отнести к разряду интеллектуалов.