Объявлена дата премьеры кроссовера Hyundai Santa Fe четвертого поколения

По данным The Korean Car Blog, производитель представит сменивший поколение Santa Fe в феврале, однако в компании Hyundai официально эту информацию пока не подтверждают. Как бы там ни было, во втором полугодии кроссовер уже появится в шоу-румах российских дилеров — об этом на прошлой неделе объявила пресс-служба марки.

Судя по ранее опубликованным шпионским фотографиям, для оформления экстерьера нового Santa Fe дизайнеры позаимствовали некоторые решения у модели Hyundai Kona, дебютировавшей в этом году. Через камуфляжную пленку просматриваются узкие фары и фонари, видоизмененные бамперы и массивная радиаторная решетка. Надо сказать, что автомобиль явно приобрел более агрессивный вид.

Информация о силовых агрегатах нового Santa Fe пока не раскрывается. Напомним, что в настоящее время кроссовер продается в России в двух модификациях: с 2,4-литровым 171-сильным бензиновым двигателем и 200-сильным дизельным мотором объемом 2,2 литра. Оба работают с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — безальтернативно полный.

Стартовая цена модели на сегодняшний день составляет 1 856 000 рублей за бензиновую версию и 2 099 000 рублей за дизельную.