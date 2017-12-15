Зачем зимой нужно возить в машине старые носки и лист белой бумаги

Так что же надо обязательно положить в багажник, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге в холодное время года? Вы удивитесь, но кроме высокотехнологичных гаджетов, с собой рекомендуется возить и самые неожиданные вещи. Которые, впрочем, не займут в грузовом отсеке машины много места.





Лист бумаги

Всем известно, чем чревата заправка некачественным топливом в морозы, но как понять, хороший ли бензин продают на АЗС? Тут и пригодится бумага: нужно капнуть на нее пару капель из заправочного пистолета и немного подождать. Качественное топливо испарится без остатка, а вот если на бумаге остались кристаллики льда — лучше поискать другую заправку, ведь в хорошем бензине замерзающих компонентов быть не должно. Стоит иметь в виду, что метод работает при температурах от −8 градусов и ниже, а ждать высыхания бензина нужно, само собой, на улице, а не в машине.

Пара носков

Зачем, спросите вы, зимой в машине может понадобиться этот нехитрый предмет гардероба? А для того, чтобы надевать по вечерам на зеркала заднего вида! Возможно, это займет у вас лишние три минуты и развеселит соседей по парковке, зато утром им придется долго отскребать стекла от наледи, а зеркала в носках останутся чистыми. С дворниками это тоже работает, однако не стоит прижимать их к стеклу в «зачехленном» виде: оторвать примерзший носок куда сложнее, чем тонкую резинку стеклоочистителя.