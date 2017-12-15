Зачем зимой нужно возить в машине старые носки и лист белой бумаги

Фото Neoline.
Зима, как известно, самое тяжелое ремя года для автолюбителей. Снегопады, морозы, ледяные дожди — чего только не приходится преодолевать водителям в этот период. При этом любой автомобилист знает, что в морозы не обойтись без щетки для снега, «проводов-крокодилов», буксировочного троса и размораживателя замков. А вот о том, что пара старых носков и лист простой белой бумаги способны уберечь от неприятностей на зимней дороге, догадываются далеко не все. Зачем нужны эти вещи в машинеи, чем еще стоит обзавестись водителю в преддверии холодов, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Михаил Ростарчук

Так что же надо обязательно положить в багажник, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге в холодное время года? Вы удивитесь, но кроме высокотехнологичных гаджетов, с собой рекомендуется возить и самые неожиданные вещи. Которые, впрочем, не займут в грузовом отсеке машины много места.



Лист бумаги

Всем известно, чем чревата заправка некачественным топливом в морозы, но как понять, хороший ли бензин продают на АЗС? Тут и пригодится бумага: нужно капнуть на нее пару капель из заправочного пистолета и немного подождать. Качественное топливо испарится без остатка, а вот если на бумаге остались кристаллики льда — лучше поискать другую заправку, ведь в хорошем бензине замерзающих компонентов быть не должно. Стоит иметь в виду, что метод работает при температурах от −8 градусов и ниже, а ждать высыхания бензина нужно, само собой, на улице, а не в машине.

Пара носков

Зачем, спросите вы, зимой в машине может понадобиться этот нехитрый предмет гардероба? А для того, чтобы надевать по вечерам на зеркала заднего вида! Возможно, это займет у вас лишние три минуты и развеселит соседей по парковке, зато утром им придется долго отскребать стекла от наледи, а зеркала в носках останутся чистыми. С дворниками это тоже работает, однако не стоит прижимать их к стеклу в «зачехленном» виде: оторвать примерзший носок куда сложнее, чем тонкую резинку стеклоочистителя.

Фото adsoftheworld.com

Пакет с битым кирпичом или песком

Забуксовать в мокром снегу или ледяной колее легко, особенно если вы поторопились и, перегазовав, отполировали слой льда под колесами авто. Можно попробовать выбраться «враскачку», но если этот способ не сработал, то беспечному водителю придется бежать за помощью, а запасливый достанет из багажника пакет, подсыплет под колеса абразивный материал и преспокойно выкатится сам. Подойдет мелкий гравий, битый кирпич или песок: искать их нужно в строительных магазинах или в местном РЭУ, где дворник без проблем отсыпет пару лопат песчано-соляной смеси. Особенно этот запас может пригодиться при загородных поездках.

Кружка с подогревом от прикуривателя

В морозы нет ничего лучше чашечки горячего кофе, но что делать, если на вашем маршруте не оказалось ни точки продажи фастфуда, ни кофейни? Можно взять кофе с собой из дома, но даже в термостакане он быстро остынет. А вот электрическая кружка с питанием от прикуривателя — другое дело! Она способна не только подогреть остывший напиток, но и приготовить новый: нагрева вполне достаточно, чтобы заварить свежий кофе или чай.

Фото dhgate.com

Пусковой инвертор

Аккумулятор в мороз становится самым слабым звеном в автомобильной электросети. Даже новая батарея может захандрить, если машина простояла несколько дней на морозе без движения, а уж «бывалые» АКБ становятся совсем непредсказуемыми. Можно, конечно, «прикурить» от соседнего авто или снимать аккумулятор на ночь в качестве превентивной меры, но гораздо проще завести обесточенный автомобиль с помощью пускового инвертора, например, Neoline Jump Starter 500A.

Компактная коробочка подключается к разряженному аккумулятору с помощью встроенных контактных приспособлений и помогает ему легко провернуть стартер и завести авто. Электронный блок на MOSFET-транзисторах защищает устройство и электросеть автомобиля в нештатных ситуациях, а емкости Jump Starter 500А достаточно для того, чтобы осуществить до 20 запусков двигателя. И ещё немного останется для того, чтобы зарядить смартфон или планшет — USB-разъемы на этот случай также предусмотрены.

  • Пусковой инвертор Neoline Jump Starter 500A.
  • Видеорегистратор Neoline Wide S31

Видеорегистратор

Аварийность на зимних дорогах вырастает в разы — это аксиома. При этом случается, что виновным в ДТП признают совсем не того, кто его спровоцировал. И тут без видеорегистратора не обойтись, ведь порой только запись на карте памяти отделяет участника аварии от ложных обвинений, убытков, а иногда и уголовного преследования. Neoline Wide S31 способен внести ясность в спорную ситуацию, ведь у него есть главное — безупречное качество съемки.

В кадре видны все детали: и встречная полоса, и обочины, и дорожные знаки, и даже номера машин-свидетелей ДТП. Такую детализацию обеспечивают мощный процессор Novatek, матрица Sony с разрешением Full HD и широкоугольный объектив с антибликовым фильтром. По сигналу датчика удара файл с записью ДТП автоматически переносится в защищенную папку, а если съемка будет по какой-то причине остановлена, устройство сразу же предупредит об этом водителя.

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15 декабря 2017
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