В США началось производство нового кроссовера Cadillac XT4

В начале 2017-го глава Cadillac Йохан де Нисшен заявил, что в ближайшие несколько лет модельный ряд американской марки пополнится пятью новыми машинами. В 2019-м производитель презентует большой кроссовер XT7, а следом за ним на рынок выйдет «бюджетный» XT1. Но прежде в шоу-румах официальных дилеров появится XT4 — для тех, кому нужен автомобиль поменьше, чем XT5.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, даже несмотря на то, что публично новинку еще не представили, она уже встала на конвейер предприятия General Motors в Канзас-Сити. Правда, пока кроссоверы выпускаются в тестовом режиме. Предполагается, что под капотом XT4 будет трудиться четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор, однако точная информация о машине пока держится в секрете.

Приедет ли новый кроссовер в Россию — неясно. В первую очередь он ориентирован все же на домашний рынок, где на сегодняшний день, помимо седанов и купе, представлены лишь XT5 и внедорожник Escalade — выбирать американским автолюбителям, в отличие от китайских, практически не из чего. В нашей стране кроме CTS, CTS-V и CT6 также продаются только XT5 и Escalade, а значит велика вероятность, что XT4 появится у нас.