Chery выпустит новый кроссовер под маркой Jetour

Накануне представители компании Great Wall сообщили о своем решении выпускать электромобили под отдельным брендом Ora. Новую марку создал и автостроитель Chery. Правда, не совсем понятно для каких целей, поскольку первая машина с шильдиком Jetour — это ничем не примечательный кроссовер, оснащенный 1,5-литровым 147-сильным мотором с турбонаддувом.

Ведущими, скорее всего, выступают передние колеса. А вот о том, какие коробки передач устанавливаются на новый X70, ничего неизвестно. Как сообщает Njcar, длина новой модели составляет 4720 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1695 мм, колесная база — 2745 мм. Предполагается, что в продаже появятся как пяти-, так и семиместные модификации.

Китайские дилеры приступят к приему заказов на Jetour X70 до конца нынешнего года. Наиболее вероятно, что машины новой марки будут реализовываться исключительно в Поднебесной, поэтому ожидать кроссовер в России не стоит.