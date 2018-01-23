Кроссовер Mitsubishi Outlander получил новые версии и стал дешевле

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе Mitsubishi, популярный кроссовер Outlander получит две новые версии, что помимо прочего позволит покупателям сэкономить на его покупке. Старт продаж — в феврале.
Виктория Базылева

Если раньше кроссовер Mitsubishi Outlander в первоначальном варианте исполнения нельзя было заказать с дополнительным набором опций, то с февраля ситуация изменится в пользу покупателей.

Автомобили с передним приводом и 2-литровым бензиновым мотором можно будет приобрести в промежуточных комплектациях Instyle и Invite, которые раньше попросту отсутствовали. Клиенты, желавшие владеть более нашпигованной машиной, покупали полноприводную версию, переплачивая как минимум 150 000 рублей.

Теперь с передними ведущими «Аутлендер» не окажется скромным по оснащению, да к тому же позволит сэкономить будущим владельцам кругленькую сумму. Позволим себе предположить, что разница 4WD от 2WD cоставит не менее 80 000 рублей.

К гадалке не ходи — с появлением свежих комплектаций Mitsubishi Outlander, спрос на самую популярную в линейке японского бренда модель увеличится еще больше.

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23 января 2018
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