Семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 замечен на тестах

Как ранее рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве Chery, в компании рассматривают возможность вывода на отечественный рынок двух абсолютно новых автомобилей. Уже до конца нынешнего года модельный ряд «поднебесной» марки может пополниться кроссоверами Tiggo 4 и Tiggo 7. Тем временем на родине, в КНР производитель тестирует Tiggo 8, о чем свидетельствуют шпионские фотографии машины.

Нетрудно догадаться, что Tiggo 8 станет самым большим SUV в линейке Chery. По данным местных СМИ, автомобиль построили на базе модели Tiggo 5X. В движение кроссовер приводится 2,0-литровым 122-сильным атмосферником или 1,5-литровым турбомотором мощностью 152 л. с. C ними трудятся пятиступенчатая «механика», шестидиапазонный «робот» или вариатор. Привод традиционно для китайских SUV — передний.

Предполагается, что в список базового оснащения Tiggo 8 войдут система стабилизации, электронный стояночный тормоз, кондиционер, аудиосистема с четырьмя динамиками, датчик давления в шинах и 16-дюймовые легкосплавные диски, сообщает Njcar. В топовых комплектациях также будут доступны камера заднего вида, система запуска двигателя кнопкой и бесключевой доступ в салон, круиз-контроль, парктроники, обитые кожей сиденья и панорамный люк с электроприводом.