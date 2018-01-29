Новейший кроссовер LADA задаст перцу Hyundai Creta

Да-да, уже в августе поклонники отечественного автопрома смогут в родном гараже обсудить с единомышленниками появление новейшего кроссовера LADA. Причем речь идет не о высоком хетчбэке, как это случилось с XRAY, который автостроитель почему-то называет первым кроссовером марки, а о «паркетнике» с более высоким клиренсом. Да к тому же еще и в кузове «купе». А что — чем АВТОВАЗ хуже остальных производителей, павших жертвой современных трендов и приклеивающих приставку «купе» к машинам едва ли не любого класса?
Помните, как на Московском автосалоне-2016 волжане показали эффектный и многообещающий концепт LADA XCODE? Так вот: готовьтесь к встрече с очередным сочинением шеф-дизайнера марки Стива Маттина на тему «иксов». А если точнее, то к концептуальной модели, все более приближенной к товарному образцу. Даже несмотря на то, что некогда сам маэстро сообщил корреспонденту порталу «АвтоВзгляд» об отсутствии планов по запуску XCODE в серию.