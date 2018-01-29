Новейший кроссовер LADA задаст перцу Hyundai Creta

Более того: буквально несколько дней назад АВТОВАЗ запатентовал новый кроссовер в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Хотя официально сведения о его премьере пресс-служба отечественного автогиганта не подтверждает.

Впрочем, о дебюте некой таинственной новинки на Московском автосалоне-2018 тот же Стив Маттин лично рассказал журналисту портала «АвтоВзгляд». Ничего конкретного он, конечно но сообщил, но добавил, что «концепт имеет для производителя такое же важное значение, что и машины, уже запущенные в производство». А это дает нам полное право полагать, что речь идет не о каком-то там прототипе, призванном укрепить имидж компании, а о предтече серийного автомобиля. Что ж, совсем скоро узнаем.

Ясно одно: когда первый и недорогой кроссовер LADA выйдет на рынок, самому продаваемому SUV в России — Hyundai Creta — явно не поздоровится. Только вот затягивать с запуском такой модели волжанам мы бы не советовали, а то ведь корейцы тоже не промах, и к моменту появления новой «Лады» могут легко придумать очередную «Крету».