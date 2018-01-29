Новейший кроссовер LADA задаст перцу Hyundai Creta

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники на Волжском автозаводе, российский производитель готовит к премьере новый кроссовер. Дебют новинки состоится на Московском автосалоне. Похоже, скоро корейскому Hyundai Creta придется несладко.
Вячеслав Василенко

Да-да, уже в августе поклонники отечественного автопрома смогут в родном гараже обсудить с единомышленниками появление новейшего кроссовера LADA. Причем речь идет не о высоком хетчбэке, как это случилось с XRAY, который автостроитель почему-то называет первым кроссовером марки, а о «паркетнике» с более высоким клиренсом. Да к тому же еще и в кузове «купе». А что — чем АВТОВАЗ хуже остальных производителей, павших жертвой современных трендов и приклеивающих приставку «купе» к машинам едва ли не любого класса?

Помните, как на Московском автосалоне-2016 волжане показали эффектный и многообещающий концепт LADA XCODE? Так вот: готовьтесь к встрече с очередным сочинением шеф-дизайнера марки Стива Маттина на тему «иксов». А если точнее, то к концептуальной модели, все более приближенной к товарному образцу. Даже несмотря на то, что некогда сам маэстро сообщил корреспонденту порталу «АвтоВзгляд» об отсутствии планов по запуску XCODE в серию.

Более того: буквально несколько дней назад АВТОВАЗ запатентовал новый кроссовер в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Хотя официально сведения о его премьере пресс-служба отечественного автогиганта не подтверждает.

Впрочем, о дебюте некой таинственной новинки на Московском автосалоне-2018 тот же Стив Маттин лично рассказал журналисту портала «АвтоВзгляд». Ничего конкретного он, конечно но сообщил, но добавил, что «концепт имеет для производителя такое же важное значение, что и машины, уже запущенные в производство». А это дает нам полное право полагать, что речь идет не о каком-то там прототипе, призванном укрепить имидж компании, а о предтече серийного автомобиля. Что ж, совсем скоро узнаем.

Ясно одно: когда первый и недорогой кроссовер LADA выйдет на рынок, самому продаваемому SUV в России — Hyundai Creta — явно не поздоровится. Только вот затягивать с запуском такой модели волжанам мы бы не советовали, а то ведь корейцы тоже не промах, и к моменту появления новой «Лады» могут легко придумать очередную «Крету».

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29 января 2018
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