Объявлены российские цены на новый Peugeot 5008

Новый среднеразмерный кроссовер Peugeot 5008 построен на глобальной платформе французского концерна EMP2. Длинна кузова составляет 4641 мм, а колесная база модели в сравнении с младшим братом 3008 увеличилась на 165 мм до 2840 мм, за счет чего освободилось пространство для задних пассажиров. Автомобиль будет доступен на выбор в пяти- или семиместном исполнениях.

Силовая линейка на российском рынке состоит из двух агрегатов: 1,6-литрового бензинового мотора мощностью 150 л. с. и 2-литрового турбодизеля с аналогичным показателем производительности. Заявленный расход топлива в смешанном цикле первого мотора составляет 6,1 л на 100 км, второго — 4,8 на 100 км. В качестве трансмиссии доступен единственный шестиступенчатый «автомат» Aisin последнего поколения. Кроссовер предлагается только в переднеприводном варианте.