Объявлены российские цены на новый Peugeot 5008

Французский производитель объявил дату поступления в российские дилерские центры своего нового флагманского кроссовера. На первой презентации Peugeot 5008 в России побывал корреспондент портала «АвтоВзгляд».
Денис Халфин

Новый среднеразмерный кроссовер Peugeot 5008 построен на глобальной платформе французского концерна EMP2. Длинна кузова составляет 4641 мм, а колесная база модели в сравнении с младшим братом 3008 увеличилась на 165 мм до 2840 мм, за счет чего освободилось пространство для задних пассажиров. Автомобиль будет доступен на выбор в пяти- или семиместном исполнениях.

Силовая линейка на российском рынке состоит из двух агрегатов: 1,6-литрового бензинового мотора мощностью 150 л. с. и 2-литрового турбодизеля с аналогичным показателем производительности. Заявленный расход топлива в смешанном цикле первого мотора составляет 6,1 л на 100 км, второго — 4,8 на 100 км. В качестве трансмиссии доступен единственный шестиступенчатый «автомат» Aisin последнего поколения. Кроссовер предлагается только в переднеприводном варианте.

Интерьер модели оформлен в подчеркнуто футуристическом стиле хайтек с говорящим корпоративным названием I-Cockpit. Восьмидюймовый экран медиасистемы в виде планшета доступен в базовой комплектации, как и 12-дюймовая цифровая панель приборов, а также оригинальный усеченный с верхней и нижней стороны руль.

Для различных рынков модель выпускается на двух заводах — во Франции и Китае. Как заверил производитель, для российских покупателей она будет производиться во французском городе Ренни. Продажи Peugeot 5008 в нашей стране стартуют 12 февраля. Кроссовер будет доступен в трёх комплектациях —

Active, Allure и GT Line. Цена машины с бензиновым мотором варьируется в диапазоне от 1 899 000 до 2 178 000 рублей. С дизельным — от 2 029 000 до 2 309 000 «деревянных».

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30 января 2018
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