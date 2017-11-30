Объявлены сроки появления в России семиместного кроссовера Peugeot 5008

В список оснащения 5008 входит системы удержания в полосе, мониторинга состояния водителя, автоматического переключения ближнего и дальнего света и мониторинга слепых зон. Для удобства водителя кроссовер оборудован ассистентом при параллельной и перпендикулярной парковке, а также системой «Свободные руки», которая позволяет открывать багажник, проводя ногой под бампером.

Любопытно, что никакой информации о силовых агрегатах модели производитель пока не раскрывает. В сообщении пресс-службы говорится, что данные по моторам, ценам и комплектациям появятся позже. Очевидно, ближе к старту продаж.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что локализовывать производство Peugeot 5008 в нашей стране Группа PSA пока не планирует. А значит, и на доступные цены новинки рассчитывать нам не стоит.