Hyundai приступил к созданию кроссовера — «убийцы» BMW X5

Первый кроссовер от корейского производителя в престижном сегменте, скорее всего, будет полноразмерным GV80. Впрочем, не исключен и такой вариант, что для затравки на поле боя сначала выпустят машину поменьше — «паркетник» среднего класса GV70. Пока об этом гадать рано, хотя испытания автомобиля уже начались.

Пусть вас не обманывает внешность мула, на котором обкатывают агрегаты будущего премиального SUV. Это действительно Hyundai Santa Fe, утвердждает портал Motor1, но его база заметно увеличена по сравнению с серийным автомобилем. Фотошпионы подкараулили машину где-то в заснеженных лесах Швеции. Вероятнее всего, машина приводится в движение 3,5-литровым двигателем V6, работающим в паре с модной нынче восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, и оснащена приводом на все четыре колеса. Об этом свидетельствует табличка, прилепленная к заднему левому окну. Кроссовер, естественно, с самого начала получил такие необходимые для его статуса опции, как система динамической стабилизации и ассистент движения на подъеме.

В профиль автомобиль все-таки больше напоминает концепт GV80, которая был представлен на Нью-Йоркском автосалоне в прошлом году. Удлинненный моторный отсек подволяет допустить, что в качестве второго мотора модель получит V8 GDI от нынешнего G90.