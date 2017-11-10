Названы самые опасные премиальные кроссоверы

BMW X3

Тут нам вновь придется пропустить очередного резидента американского рынка Lincoln MKT и сразу перейти к фактически шестому от конца месту. Его занимает BMW X3, результаты которого отличаются от продемонстрированных «Икс-Пятым» лишь оценкой «маргинально» за работу фар. Зато он с блеском выдержал тест, которому его старший собрат вообще не подвергался — испытание прочности крыши. Можно возразить, что неравные условия, в которые изначально поставлены соперники — это нечестно. Согласен, но правила устанавливаем не мы, а Страховой институт дорожной безопасности, на чьей совести и лежит проигрыш двух японцев и двух баварцев.