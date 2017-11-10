Названы самые опасные премиальные кроссоверы

Среди премиальных среднеразмерных и больших кроссоверов 2017 модельного года авторитетный американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) откровенных аутсайдеров не нашел. Более того, базовые тесты на фронтальное столкновение при скорости 40 миль в час (64 км/ч), на боковой удар, а также на прочность подголовников и стопоров салазок кресел все участники сдали на «хорошо» — оценку «отлично» IIHS принципиально не выставляет. Проблемы обнаруживались разве что в дополнительных категориях испытаний.
Infiniti QX70
Чем не угодил большой японский кроссовер организаторам краш-тестов? Да, собственно, так — по ерунде. Не понравилась американцам эффективность торможения со скорости 12 миль в час (19 км/ч) и реакция системы предупреждения о лобовом столкновении. По шкале, выработанной институтом для этой дисциплины, QX70 набрал только 2 из возможных 6 баллов. Работа фар заслужила оценки «приемлемо», а простота крепления детских кресел — только лишь «маргинально».
BMW X5
Пропускаем Lincoln MKC, занимающий предпоследнее место в рейтинге, но отсутствующий на российском рынке, и переходим сразу к третьей модели с конца. Баварский автомобиль по мнению экспертов IIHS заработал 6 из 6 возможных баллов в деле торможения во избежание лобового столкновения. Однако эффективность передних осветительных приборов и крепеж детских кресел удостоились лишь уровня «приемлемо» и «маргинально» — как и у Infiniti QX70.
Infiniti QX50
Еще один большой кроссовер «премиального» японского бренда попал в число отстающих. Краш-тесты он пережил практически с теми же потерями, что и QX70. Имеются в виду два балла за эффективность торможения и работу системы предупреждения столкновения, а также «маргинальные» фары. Но за удобство пользования креплениями детских кресел автомобиль получил лишь «плохо».
BMW X3
Тут нам вновь придется пропустить очередного резидента американского рынка Lincoln MKT и сразу перейти к фактически шестому от конца месту. Его занимает BMW X3, результаты которого отличаются от продемонстрированных «Икс-Пятым» лишь оценкой «маргинально» за работу фар. Зато он с блеском выдержал тест, которому его старший собрат вообще не подвергался — испытание прочности крыши. Можно возразить, что неравные условия, в которые изначально поставлены соперники — это нечестно. Согласен, но правила устанавливаем не мы, а Страховой институт дорожной безопасности, на чьей совести и лежит проигрыш двух японцев и двух баварцев.