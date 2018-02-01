Пять компактных кроссоверов, хуже всех продающихся на вторичном рынке

Умный человек, выбирая новую машину, смотрит не только на ее потребительские свойства и цену. Он думает на несколько шагов вперед, заранее прикидывая, насколько упадет стоимость выбранной модели за время ее эксплуатации, и как долго он будет искать покупателя на свою машину, которая через несколько лет неизбежно превратится в «секонд-хенд».
Максим Строкер

Большинство будущих автовладельцев «выбирают сердцем» свое будущее транспортное средство. Но умные покупатели еще до покупки думают о том, как через несколько будут продавать еще не приобретенную машину, когда она перейдет в категорию б. у. и придется озаботиться ее заменой на новую. Ликвидность модели на вторичном рынке зависит преимущественно от репутации машины с точки зрения ее надежности и беспроблемности в эксплуатации по окончании гарантийного срока. Даже кроссоверы, традиционно пользующиеся повышенным спросом на российском рынке, обладают порой радикально разной ликвидностью в зависимости от модели.

Мы изучили статистические данные нескольких крупных интернет-площадок, специализирующихся на публикации объявлений о продаже подержанных машин. И на их основе составили список из пяти моделей компактных кроссоверов, которые хуже всего продаются «на вторичке». Мы не стали выбирать «худшего из худших», поскольку с ликвидностью у всех их невесело. Некоторые «брендом не вышли», а другие в новом состоянии были настолько недешевы относительно средних цен рынка, что их владельцы теперь пытаются «отбить» свои затраты на покупку. А завышение прайса на скорость продажи всегда влияет самым печальным образом.

Один из самых туго продаваемых автомобилей в нашем списке — подержанный Peugeot 3008. PCA в России устанавливает на большинство своих моделей совершенно дикие цены.

bibisochi.ru

Кое-кто покупает их «потому что нравится». Хотя считается, что машины Peugeot надежностью не отличаются. В связи с этим подержанные 3008-е плохо продаются, не смотря на относительно низкие цены.

Примерно такая же ситуация — с Suzuki Vitara. Какой-то повышенной ломучести за ней пока не замечено. Однако совершенно неадекватная стоимость новых Vitara подзуживает их владельцев заламывать при перепродаже совершенно дикие цены. Избавиться от Vitara — та еще забота.

SsangYong Action, которому в свое время некоторые «эксперты» прочили судьбу захватчика российского авторынка в сегменте кроссоверов, этих надежд не оправдал. Маркетологи корейской компании, как обычно, переоценили его, заразившись дурным примером японских коллег. Тем более, что в наших реалиях приобретение и нового-то SsangYong выглядит почти как акт гражданского неповиновения. А уж покупка подержанного еще более предосудительна в глазах большинства. Как в таких условиях продают Action на вторичке — вообще непонятно.

Завышение цен в попытке придать своему бренду дополнительную «премиальность» — давняя болезнь Volvo. Это «икается» и автовладельцам, пытающимся продать свои старенькие XC 60: фирменное «Volvo-зомбирование» не проходит даром для их психики.

Традиционно невесело сбывать с рук и подержанный Land Rover Freelander. Нимб пафосной, но ломучей марки остужает интерес многих потенциальных покупателей.

автопродажи, премиум-сегмент, кроссоверы, продать машину
1 февраля 2018
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