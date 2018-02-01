Пять компактных кроссоверов, хуже всех продающихся на вторичном рынке

Большинство будущих автовладельцев «выбирают сердцем» свое будущее транспортное средство. Но умные покупатели еще до покупки думают о том, как через несколько будут продавать еще не приобретенную машину, когда она перейдет в категорию б. у. и придется озаботиться ее заменой на новую. Ликвидность модели на вторичном рынке зависит преимущественно от репутации машины с точки зрения ее надежности и беспроблемности в эксплуатации по окончании гарантийного срока. Даже кроссоверы, традиционно пользующиеся повышенным спросом на российском рынке, обладают порой радикально разной ликвидностью в зависимости от модели.

Мы изучили статистические данные нескольких крупных интернет-площадок, специализирующихся на публикации объявлений о продаже подержанных машин. И на их основе составили список из пяти моделей компактных кроссоверов, которые хуже всего продаются «на вторичке». Мы не стали выбирать «худшего из худших», поскольку с ликвидностью у всех их невесело. Некоторые «брендом не вышли», а другие в новом состоянии были настолько недешевы относительно средних цен рынка, что их владельцы теперь пытаются «отбить» свои затраты на покупку. А завышение прайса на скорость продажи всегда влияет самым печальным образом.

Один из самых туго продаваемых автомобилей в нашем списке — подержанный Peugeot 3008. PCA в России устанавливает на большинство своих моделей совершенно дикие цены.