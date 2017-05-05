Тест-драйв Genesis G90 L: третья попытка штурма упрямой высоты

История премиальных корейских автомобилей в России весьма коротка и очень печальна. Два выхода с фанфарами, предпринятые двумя производителями из этой страны, дважды обернулись вместо торжества трауром. Но азиаты упорны в достижении поставленных целей и непоколебимы в своей самоуверенности. Именно это и помогло им, еще в конце прошлого столетия осмеиваемым и презираемым, уже в первом десятилетии века нынешнего выйти на уровень японских конкурентов.
Тем не менее, опыт не только не пропьешь, но и не купишь ни за какие деньги. Поэтому объем продаж как Hyundai Equus, так и KIA Quoris назвать иначе, чем смешным вряд ли возможно. В самом деле — что такое для российских толстосумов «Хёндэ»? Правильно, ничто. Поэтому третий заход был предпринят совсем с другой стороны и тщательно подготовлен. Для того, чтобы корейская простоватая сущность автомобиля не мешала брать с покупателя солидную надбавку «за фирму», хитрые сеульские парни, не мудрствуя лукаво, ввели в обращение новый бренд — Genesis.