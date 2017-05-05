Тест-драйв Genesis G90 L: третья попытка штурма упрямой высоты

Конечно, им бы подойти к делу более творчески, изобрести совсем новое, яркое имя, а не заимствовать его у своего же седана бизнес-класса — во избежание путаницы. Но, вероятно, запас «европейских» названий у них был невелик. Это простительно — я, например, по-корейски вообще ни одного слова не знаю. Впрочем, через пару лет о прародителе все благополучно забудут, и он не будет отбрасывать свою простонародную тень на аристократическую восточную марку.

Шутки шутками, но флагман новоявленного бренда Genesis G90 L по крайней мере в одном уж точно не уступает признанным лидерам премиума — а именно в габаритах. Его длина — вдумайтесь только! — 5495 мм. Это больше, чем у Mercedes-Maybach на 42 мм, чем у BMW 7-й серии с длинной базой — на 257 мм, и всего лишь на 80 мм меньше, чем у Bentley Mulsanne EWB.

Естественно, что автомобиль столь бескомпромиссно растянут вовсе не для удобства водителя, которому, откровенно говоря, места хватает с избытком даже в куда более скромных машинах — поскольку вольготность посадки жестко ограничивается необходимостью управлять транспортным средством. Кроме того, в автомобилях этого класса шофер (да простят мне это подзабытое слово) как правило рассматривается исключительно в качестве еще одного агрегата — наряду с двигателем и коробкой передач.