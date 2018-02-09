Названа дата российской премьеры кроссовера Lamborghini Urus

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители компании Lamborghini, российская премьера первого в истории легендарной итальянской марки кроссовера состоится 15 февраля. Прием заказов на Urus уже открыт.
Вячеслав Василенко

У себя на родине Lamborghini Urus презентовали еще в конце минувшего года. Впрочем, и с выводом автомобиля на российский рынок итальянцы, как видно, затягивать не стали.

Эффектный внешне и навороченный внутри полноприводный кроссовер вооружен ураганным V8 с двойным наддувом мощностью 650 л. с. и крутящим моментом в 850 Нм. В паре с агрегатом выступает молниеносная восьмиступенчатая коробка передач. Благодаря этому арсеналу автомобиль разменивает свою первую сотню за 3,6 секунды, а его максимальная скорость достигает 305 км/ч. Ребята из Bentley и Porsche сейчас, похоже, завистливо сглотнули слюну.

Помимо прочего, пушечный итальянский снаряд умеет подстраивать подвеску под индивидуальную манеру и менять клиренс от 158 до 248 мм в зависимости от дорожных условий. Машина получила межосевой дифференциал Torsen, задний активный «диф» и карбон-керамику в тормозных механизмах.

Комфорт седоков обеспечивается за счет информационно-развлекательного комплекса с парой тачпадов, точечного массажа и премиальной акустической системы. Окей, «Гугл»: кто там дает самую выгодную процентную ставку по кредиту на 20 000 000 рублей?

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9 февраля 2018
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