Названа дата российской премьеры кроссовера Lamborghini Urus

У себя на родине Lamborghini Urus презентовали еще в конце минувшего года. Впрочем, и с выводом автомобиля на российский рынок итальянцы, как видно, затягивать не стали.

Эффектный внешне и навороченный внутри полноприводный кроссовер вооружен ураганным V8 с двойным наддувом мощностью 650 л. с. и крутящим моментом в 850 Нм. В паре с агрегатом выступает молниеносная восьмиступенчатая коробка передач. Благодаря этому арсеналу автомобиль разменивает свою первую сотню за 3,6 секунды, а его максимальная скорость достигает 305 км/ч. Ребята из Bentley и Porsche сейчас, похоже, завистливо сглотнули слюну.