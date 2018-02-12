Тест-драйв KIA Stinger: быстрее не успеть, чем опоздать

Фото: Алексей Барашков
Вы когда-нибудь видели корейский спорткар? Нет? А он есть! Забудьте все, что вы знали о KIA раньше: прошу любить и жаловать самый шустрый и амбициозный автомобиль в продуктовой линейке марки — Stinger. Ракета? Да еще какая.
Вячеслав Василенко

Конечно, «спорткар» применительно к новой модели KIA — это чересчур громко сказано. А вот на городскую «зажигалку» Stinger тянет легко. Для непосвященных: речь идет о машине с эффектной внешностью, вкусными потрохами и не кислым зарядом бодрости.

Ах, да: это лифтбэк, играющий по правилам гран туризмо. Хотя сами корейцы пафосно величают свое творение фастбэком. Что ж, не будем спорить, ведь Lexus с Infiniti тоже никто не мешает позиционировать себя премиальными брендами. Кстати, у владельцев авто этих марок при взгляде на новейший зенитно-ракетный комплекс марки KIA из глаз завистливо брызнут слезы.

Еще бы — автомобиль у корейцев получился гораздо интереснее японских, а тот факт, что он — корейский, заставляет нервничать даже европейских «премиалов». Впрочем, удивляться тут нечему: над экстерьером новинки трудились не абы где, а в Германии, да и салон с его исполнением и компоновкой — типично немецкий.

Не поспорить: автомобиль так же красив, как талия у Ольги Бузовой; удобен, как парик на голове Верки Сердючки и понятен, как шуточки Евгения Петросяна. Проверим, насколько он быстрый.

Привет, ракета с 370-сильным, приправленным парой турбин, V6 — рычишь ты так же грозно, как Анастасия Волочкова во время шпагата. Погладишь педальку газа, а из двухстволки выхлопной системы выстреливает — будь здоров. Надеюсь, у Анастасии подобного не случается. Ну ладно, хватит дразниться — нога сама липнет к акселератору, и за какие-то 4,9 секунды авто разменивает первую сотню. Восьмидиапазонный «автомат» только успевает щелкать передачами.

Руки потеют, живот прижимает к позвоночнику — на спидометре уже за 200 км/ч. Кайф! Ребята, а хотите еще больше кайфа? Тогда напомню, что это «зенитка» корейского производства! Да, KIA дает жару — из этой «тачки» попросту не хочется вылезать. С плотным и в меру мягким креслом сливаешься воедино, а со срезанным в нижней части штурвалом будто знаком еще с пеленок. Повороты Stinger режет гораздо приятнее, чем это делает очередная песня Стаса Михайлова с человеческим слухом.

Конечно, полностью не отключающаяся система стабилизации не позволит скосить угол в затяжном дрифте, но повыпендриваться — еще как. Причем драйвер сам может скорректировать усилие на «баранке» и реакцию правой педали на нажатие. Кроме того, подвеска тут подстраивается под индивидуальную манеру езды. Даже стыки и мелкая рябь дорожного полотна, отражающиеся вибрациями на кузове, ни разу не омрачат общего впечатления от автомобиля.

Впрочем, жаркая версия авто с полным приводом и 3,3 литрами под капотом — не единственное, чем решили поразить нашего брата корейцы. Вот оно — главное оружие: 2-литровая модификация KIA Stinger с парочкой вариантов форсировки. Прежде всего, это снаряд о 247 силах, который, как и в случае с «топовым топом», не лишен полного привода — больший момент приходится на заднюю ось, но легко перебрасывается до 50% на переднюю.

Надо сказать, что и с «четверкой» в моторном отсеке чувствовать себя обделенным на проезжей части не будешь. Ясное дело, что до паровозной тяги V6 ей далековато, но на свои цифры в ТТХ вполне себе жарит. Почаще и посильнее на «газ» — и все получится. Да и на налоге уже не разоришься.

А вот для самых экономных KIA выкатила бюджетную 197-сильную «хлопушку» с задним приводом. Только прокатиться на ней, увы, вашему покорному слуге не довелось. Впрочем, к гадалке не ходи — самой популярной у нас окажется отнюдь не базовая версия, а промежуточная. А адреналина ей хватает сполна.

В общем, за рулем KIA Stinger никогда не опоздаешь — он такой же быстрый, как мозг создателя Tesla после кокаина. Но вот не успеть можешь легко — если за превышение скорости остановят придорожные полицейские! Ведь на этой машине так и хочется взлететь.

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12 февраля 2018
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