Тест-драйв KIA Stinger: быстрее не успеть, чем опоздать

Конечно, «спорткар» применительно к новой модели KIA — это чересчур громко сказано. А вот на городскую «зажигалку» Stinger тянет легко. Для непосвященных: речь идет о машине с эффектной внешностью, вкусными потрохами и не кислым зарядом бодрости.

Ах, да: это лифтбэк, играющий по правилам гран туризмо. Хотя сами корейцы пафосно величают свое творение фастбэком. Что ж, не будем спорить, ведь Lexus с Infiniti тоже никто не мешает позиционировать себя премиальными брендами. Кстати, у владельцев авто этих марок при взгляде на новейший зенитно-ракетный комплекс марки KIA из глаз завистливо брызнут слезы.

Еще бы — автомобиль у корейцев получился гораздо интереснее японских, а тот факт, что он — корейский, заставляет нервничать даже европейских «премиалов». Впрочем, удивляться тут нечему: над экстерьером новинки трудились не абы где, а в Германии, да и салон с его исполнением и компоновкой — типично немецкий.

Не поспорить: автомобиль так же красив, как талия у Ольги Бузовой; удобен, как парик на голове Верки Сердючки и понятен, как шуточки Евгения Петросяна. Проверим, насколько он быстрый.