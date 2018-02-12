Объявлена дата премьеры нового кроссовера BMW X7

Фото: www.autocar.co.uk
Премьера предсерийной версии большого кроссовера BMW X7 состоится в ноябре нынешнего года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Ожидается, что продажи новинки, в том числе российские, стартуют до конца 2018-го.
Виктория Базылева

Предсерийное производство совершенно нового X7 на заводе BMW Group в американском Спартанберге (штат Южная Каролина) стартовало еще в конце минувшего года. В течение последних нескольких месяцев новинку тестировали на дорогах общего пользования, а также в экстремальных условиях в Долине Смерти и на заснеженных склонах Скандинавии.

Ранее предполагалось, что в основу флагманского кроссовера ляжет модернизированная база младшего X5. Однако глава отдела маркетинга и продаж BMW Ян Робертсон в интервью изданию Autocar эту информацию опроверг, подчеркнув, что для новой модели была разработана другая модульная платформа. Иных технических подробностей представитель компании, к сожалению, раскрывать не стал.

Фото: www.autocar.co.uk

По мнению наших зарубежных коллег, в моторную гамму X7 войдут шести- и восьмицилиндровые двигатели, в том числе трехлитровый дизельный мотор и 4,4-литровый бензиновый агрегат с двойным наддувом от X6 xDrive50i. Новинка ориентирована в первую очередь на рынки США, Китая и России, а значит допускается и появление модификации, аналогичной M760Li c 6,6-литровым 610-сильным 12-цилиндровым двигателем.

Предполагается, что предварительные заказы на BMW X7 российские официальные дилеры начнут принимать уже в конце текущего года. Первые машины, вероятнее всего, доберутся до своих владельцев в начале следующего.

По словам Яна Робертсона, новый роскошный кроссовер обзаведется теми же опциями, которыми располагает седан 7-й серии, и прайс на него будет соответствующий. Баварская «семерка» на сегодняшний день, напомним, продается по цене от 4 690 000 рублей, а X6 — от 4 890 000. Учитывая это, можно предположить, что новый X7 обойдется покупателям не менее чем в 5,5 млн. рублей.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, внедорожник, кроссоверы, купить машину
12 февраля 2018
624

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы