Объявлена дата премьеры нового кроссовера BMW X7

Предсерийное производство совершенно нового X7 на заводе BMW Group в американском Спартанберге (штат Южная Каролина) стартовало еще в конце минувшего года. В течение последних нескольких месяцев новинку тестировали на дорогах общего пользования, а также в экстремальных условиях в Долине Смерти и на заснеженных склонах Скандинавии.
Ранее предполагалось, что в основу флагманского кроссовера ляжет модернизированная база младшего X5. Однако глава отдела маркетинга и продаж BMW Ян Робертсон в интервью изданию Autocar эту информацию опроверг, подчеркнув, что для новой модели была разработана другая модульная платформа. Иных технических подробностей представитель компании, к сожалению, раскрывать не стал.