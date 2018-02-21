Обновленный кроссовер Ford Edge представлен официально

По большому счету, Ford Edge для Европы ничем не отличается от кроссовера для рынка Соединенных Штатов. Единственная разница лишь в том, что в Америке будет продаваться помимо прочих «заряженная» версия ST с 340-сильным мотором, а у европейцев — «спортивная» модификация ST-Line.

Обновленный Edge комплектуется атмосферными дизельным двигателями семейства EcoBlue мощностью 150 и 190 л. с., а также мотором с двойным турбонаддувом, генерирующим 238 сил. Кстати, тот же агрегат, только дефорсированный до 213 «лошадей», устанавливается и на пикап Ranger Raptor. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и восьмидиапазонный «автомат».

Европейский Edge оснащается мультимедийным комплексом SYNC 3 с восьмидюймовым сенсорным экраном, премиальной аудиосистемой Bang & Olufsen Play, адаптивным круиз-контролем и другими опциями.

Напомним, что в нашей стране кроссовер Ford Edge не продается с 2015 года.