Названы самые ненадежные кроссоверы 2018-го года

К реальному техническому состоянию машины российский «техосмотр» относится крайне опосредовано. Другое дело — ТО в Германии. В соответствии, к примеру, с последними изменениями в правилах российского «техосмотра» машина с хлещущим из двигателя или КП маслом считается теперь технически исправной и вполне пригодной для езды по дорогам общего пользования. Немец, который узнает об этом ноу-хау, скорее всего подумает, что его пытаются таким образом тупо потролить. Ведь в Германии при техосмотре проверяется и учитывается все, вплоть до мельчайших очагов ржавчины на кузове, не говоря уж о состоянии всех узлов и систем авто.

То есть там, в отличии от России, имеется хоть какой-то практический смысл в подобной процедуре. А благодаря немецкой педантичности мы можем получить исчерпывающую картину надежности любых марок машин, одновременно представленных на рынках Германии и России. В начале года германские автомобильные СМИ опубликовали самые актуальные данные в этой области. Основываясь на них, мы решили выяснить: какие современные кроссоверы обладают наименьшей надежностью и доставят максимум неприятностей своим владельцам.