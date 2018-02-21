Названы самые ненадежные кроссоверы 2018-го года

nissan-stmotors.ru
Даже приобретая новую машину в автосалоне, можно нарваться на модель, склонную доставлять головную боль своим техническим состоянием. Гарантия автопроизводителя означает лишь бесплатное решение возникающих проблем, но не их отсутствие. В немецких СМИ опубликован внушительный рейтинг надежности надежности машин возрастом 2—3 года, из которого мы отобрали самые проблемные кроссоверы.
Максим Строкер

К реальному техническому состоянию машины российский «техосмотр» относится крайне опосредовано. Другое дело — ТО в Германии. В соответствии, к примеру, с последними изменениями в правилах российского «техосмотра» машина с хлещущим из двигателя или КП маслом считается теперь технически исправной и вполне пригодной для езды по дорогам общего пользования. Немец, который узнает об этом ноу-хау, скорее всего подумает, что его пытаются таким образом тупо потролить. Ведь в Германии при техосмотре проверяется и учитывается все, вплоть до мельчайших очагов ржавчины на кузове, не говоря уж о состоянии всех узлов и систем авто.

То есть там, в отличии от России, имеется хоть какой-то практический смысл в подобной процедуре. А благодаря немецкой педантичности мы можем получить исчерпывающую картину надежности любых марок машин, одновременно представленных на рынках Германии и России. В начале года германские автомобильные СМИ опубликовали самые актуальные данные в этой области. Основываясь на них, мы решили выяснить: какие современные кроссоверы обладают наименьшей надежностью и доставят максимум неприятностей своим владельцам.

gur32.ru

Для этого мы изучили данные немецкого рейтинга машин 2—3 лет от роду. Немецкий Топ-5 самых проблемных кроссоверов оказался достаточно информативным. Согласно ему, худший результат у Suzuki Jimny. Аж 7,6% процентов этих маленьких японских внедорожников уже в первые годы своей жизни заезжали в автостервисы не только для планового ТО, но и для какого-то ремонта.

Второе место антирейтинга делят BMW X5 и X6 с результатом в 6,9% проблемных машин. Это — единственный представитель премиального сегмента авторынка в данном рейтинге. Достаточно ломучей оказалась еще одна полноприводная Suzuki — Grand Vitara. 6,8% от всех машин этой модели посещают для ремонта мастерские официальных дилеров. Чуть-чуть повыше в «рейтинге ненадежности по-немецки» сумел подняться Nissan Juke с результатом в 6,0% рекламаций. И, наконец, «лучшим из худших» назван Nissan Qashqai: 5,7 % этих кроссоверов потребовали гарантийного ремонта.

премиальный сегмент, кроссоверы, ремонт
21 февраля 2018
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