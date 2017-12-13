Какое масло лучше для двигателя с турбонаддувом

В последнее время турбина стала почти обязательным атрибутом современного двигателя. Даже упертая Toyota, похоже, поняла, что вечно выпускать моторы, сконструированные 20 лет назад, выдавая их за новейшие разработки, — уже «немного не современно». В связи с этим, выбор масла для агрегата с наддувом стал сейчас актуален как для владельца новой машины, так и для обладателя подержанного транспортного средства.

У турбомотора наибольшая отдача, то есть, максимум выработки тепла приходится на диапазон оборотов в районе 3000—4000 об/мин, когда турбина гонит повышенное количество кислорода в цилиндры. То есть при нажатии на педаль газа двигатель сначала относительно медленно раскручивается. И только после того как поток выхлопных газов станет достаточным для полноценной работы турбины происходит скачок вырабатываемой энергии, сопровождаемый скачком температуры.

Такая специфика работы предъявляет особые требования к моторному маслу. Оно обязано сохранять свои свойства как при низких, так и при повышенных температурах. Что в случае турбированного двигателя особенно важно, поскольку ось, на которой крепятся крыльчатки системы турбонаддува, фактически плавает в масляных ваннах, выполняющих роль опорных подшипников. Плохая смазка в кратчайшие сроки угробит любую турбину. Столь высокие требования резко сужают спектр подходящих масел.