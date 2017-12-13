Какое масло лучше для двигателя с турбонаддувом

Что нужно знать, подбирая подходящее масло для турбированного мотора? Нужно понимать особенности его работы, иметь в виду особенности эксплуатации и помнить о рекомендациях автопроизводителя.
Максим Строкер

В последнее время турбина стала почти обязательным атрибутом современного двигателя. Даже упертая Toyota, похоже, поняла, что вечно выпускать моторы, сконструированные 20 лет назад, выдавая их за новейшие разработки, — уже «немного не современно». В связи с этим, выбор масла для агрегата с наддувом стал сейчас актуален как для владельца новой машины, так и для обладателя подержанного транспортного средства.

У турбомотора наибольшая отдача, то есть, максимум выработки тепла приходится на диапазон оборотов в районе 3000—4000 об/мин, когда турбина гонит повышенное количество кислорода в цилиндры. То есть при нажатии на педаль газа двигатель сначала относительно медленно раскручивается. И только после того как поток выхлопных газов станет достаточным для полноценной работы турбины происходит скачок вырабатываемой энергии, сопровождаемый скачком температуры.

Такая специфика работы предъявляет особые требования к моторному маслу. Оно обязано сохранять свои свойства как при низких, так и при повышенных температурах. Что в случае турбированного двигателя особенно важно, поскольку ось, на которой крепятся крыльчатки системы турбонаддува, фактически плавает в масляных ваннах, выполняющих роль опорных подшипников. Плохая смазка в кратчайшие сроки угробит любую турбину. Столь высокие требования резко сужают спектр подходящих масел.

По большому счету, для машин с турбокомпрессорами лучше всего подходят полностью синтетические масла. «Полусинтетику» некоторых марок, в принципе, тоже можно применять для заливки в современные турбомоторы, но только с оговоркой, что срок замены в этом случае придется сократить до 5000—6000 километров. Просто потому, что такие масла менее выносливы для таких условий эксплуатации.

Первое, на что следует смотреть при выборе масла — рекомендации производителя в руководстве по эксплуатации машины. Ориентироваться нужно на маркировку подходящих масел по стандартам американской API и европейской АСЕА. Для турбированных двигателей подойдут масла классов SN и SM по градации API и класса A5/B5 — по АСЕА. Это современные смазки для многоклапанных и турбированных моторов. Заметим, что характеристики масел, укладывающихся в требования европейской A5/B5, заметно выше чем у конкурентов, удовлетворяющих американской SN.

Что же касается характеристик вязкости моторного масла, то турбированные моторы «предпочитают» 0w-30, если машина эксплуатируется в спокойном городском режиме. Если же водитель любит посильней нажать на педаль газа, то стоит заливать масло на уровне 0W-40. А уж совсем заядлые «гонщики» льют в двигатель смазки с вязкостью 0W-50, способные справляться с достаточно экстремальными температурами в моторе.

двигатель, моторное масло
13 декабря 2017
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