Ford оснастит свои машины премиальной аудисистемой Bang & Olufsen

Как сообщили в пресс-службе Ford, Bang & Olufsen будет поставлять автопроизводителю динамики и усилители, разработанные индивидуально под каждую модель, что гарантирует отменное звучание акустической системы в автомобиле любого класса. Американцы уверяют, что новая аудиосистема одинаково превосходно воспроизводит композиции разных стилей, начиная от «тяжелого» рока, заканчивая классической музыкой.

– Для многих людей прослушивание любимых песен — это основополагающая часть любого путешествия, своеобразный саундтрек к их собственному фильму-путешествию, — отметил Ян Шролл, руководитель отдела мультимедийных и беспроводных технологий европейского отдела компании Ford.

Первой машиной, получившей B&O PLAY в Европе, стала новая Ford Fiesta, а по мере выхода обновлений «акустикой» датсткого производителя обзаведутся и остальные модели. Отметим также, что управление аудиокомплексом по-прежнему осуществляется посредством фирменной мультимедийной системы последнего поколения Ford SYNC 3.