Китайский кроссовер Changan CS75 вскоре подешевеет

Фото: bun.com.ua
Китайский кроссовер Changan CS75, который появился на российском авторынке в конце минувшего года, в скором времени локализуют. Как сообщили в пресс-службе компании, производство модели наладят на заводе «Чанган» в Липецкой области, где в настоящее время собирается CS35.
Виктория Базылева

По словам представителей Changan Motor Rus, сейчас на предприятии ведется подготовка к запуску производства кроссовера CS75 — модернизируются линии и устанавливается новое оборудование. Даже ориентировочные даты начала сборки модели пока не называются, пресс-служба ограничивается формулировкой «в ближайшем будущем».

По итогам минувшего года липецкий завод Changan выпустил порядка 2000 кроссоверов CS35 — по сравнению с 2016-м, когда с конвейера сошло всего 365 машин, объемы выросли в 5,5 раза. В 2018-м в компании планируют нарастить производство до 2300 автомобилей. Кстати, в июле-сентябре на предприятии начнется сборка обновленного CS35. Очевидно, во второй половине года первые рестайлинговые машины поступят и в шоу-румы дилеров.

Напомним, что на сегодняшний день марка Changan представлена в России двумя моделями — кроссоверами CS35 и CS75. Младший продается по цене от 730 000 рублей, в то время как за флагман просят уже от 1 211 660 целковых.

автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, бюджетные авто, кроссоверы, китайские авто
26 февраля 2018
828
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы