Китайский кроссовер Changan CS75 вскоре подешевеет

По словам представителей Changan Motor Rus, сейчас на предприятии ведется подготовка к запуску производства кроссовера CS75 — модернизируются линии и устанавливается новое оборудование. Даже ориентировочные даты начала сборки модели пока не называются, пресс-служба ограничивается формулировкой «в ближайшем будущем».

По итогам минувшего года липецкий завод Changan выпустил порядка 2000 кроссоверов CS35 — по сравнению с 2016-м, когда с конвейера сошло всего 365 машин, объемы выросли в 5,5 раза. В 2018-м в компании планируют нарастить производство до 2300 автомобилей. Кстати, в июле-сентябре на предприятии начнется сборка обновленного CS35. Очевидно, во второй половине года первые рестайлинговые машины поступят и в шоу-румы дилеров.

Напомним, что на сегодняшний день марка Changan представлена в России двумя моделями — кроссоверами CS35 и CS75. Младший продается по цене от 730 000 рублей, в то время как за флагман просят уже от 1 211 660 целковых.