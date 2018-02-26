Можно ли доверять шинам, сделанным в России

Завод, сразу скажем, поражает. Чистота, почти полная автоматизация всех процессов, многоступенчатый контроль качества выпускаемой продукции. Оборудование — самое современное и новое — первые русско-японские шины сошли с конвейра только в декабре 2016 года. Вобщем, не возникает ни малейших сомнений, что на прилавки магазинов может попасть некачественная резина. Это не устает подчеркивать и генеральный директор компании «Бриджстоун СНГ» г-н Джеффри Гловер, и в этот раз заявивший, что «пециалисты Bridgestone решают только одну задачу — поиск решений, позволяющих обеспечить выпуск продукции самого высокого качества».
Для достижения такой цели в компании сконцентрированы новейшие технологии, подобран квалифицированный персонал и внедрены стандартизованные бизнес-процессы. Все это в полной мере можно видеть и на предприятии в Ульяновске, которое отвечает самым строгим мировым стандартам и требованиям Bridgestone. Впрочем, иного журналисты, посетившие завод, и не ожидали. Куда важнее нам показался другой аспект работы компании.