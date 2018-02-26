Можно ли доверять шинам, сделанным в России

Напомним, что Bridgestone является одним из лидеров отрасли в сегменте зимних нешипованных шин премиум-класса. Так вот сегодня бренд активно работает над тем, чтобы укрепить позиции в остальных сегментах шинного бизнеса. Для российских автовладельцев это означает, что высочайшие стандарты производства качественной резины в полной мере отразятся и на выпуске бюджетных моделей.

Их, кстати сказать, можно купить уже сейчас. Речь идет о радиальных шинах эконом-сегомента для легковых автомобилей. Это летние модели Bridgestone Ecopia и Turanza, зимние модели Bridgestone Blizzak и Ice Cruiser 7000, а также новая линейка покрышек популярного бренда Firestone.

Что же касается других новинок, то тут можно отметить премиальную высокопроизводительную летнюю резину Alenza 001 и Dueler A/T 001. Alenza 001 обеспечивает высокий уровень комфорта, отличную ответную реакцию на руле, а также улучшенное сцепление с мокрой дорогой. Ключевые преимущества летних шин Dueler A/T 001 — сбалансированные характеристики в сочетании с улучшенными внедорожными показателями, пониженный уровень шума и повышенная износостойкость.

И остается добавить, что ульяновский завод при полной загрузке способен выпускать около 12 000 шин в день и до 2 млн. шин в год.