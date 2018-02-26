Можно ли доверять шинам, сделанным в России

Фото avtovzglyad.ru
Сегодня большинство именитых шинников имеют свои производства в нашей стране. Не исключение и японская Bridgestone, вложившая $350 млн. в свой российский завод в Ульяновске. Портал «АвтоВзгляд» побывал на предприятии, чтобы посмотреть, как «варят» зимние и летние покрышки, которые компания продает преимущественно в России и странах СНГ.
Мирон Горин

Завод, сразу скажем, поражает. Чистота, почти полная автоматизация всех процессов, многоступенчатый контроль качества выпускаемой продукции. Оборудование — самое современное и новое — первые русско-японские шины сошли с конвейра только в декабре 2016 года. Вобщем, не возникает ни малейших сомнений, что на прилавки магазинов может попасть некачественная резина. Это не устает подчеркивать и генеральный директор компании «Бриджстоун СНГ» г-н Джеффри Гловер, и в этот раз заявивший, что «пециалисты Bridgestone решают только одну задачу — поиск решений, позволяющих обеспечить выпуск продукции самого высокого качества».

Для достижения такой цели в компании сконцентрированы новейшие технологии, подобран квалифицированный персонал и внедрены стандартизованные бизнес-процессы. Все это в полной мере можно видеть и на предприятии в Ульяновске, которое отвечает самым строгим мировым стандартам и требованиям Bridgestone. Впрочем, иного журналисты, посетившие завод, и не ожидали. Куда важнее нам показался другой аспект работы компании.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Напомним, что Bridgestone является одним из лидеров отрасли в сегменте зимних нешипованных шин премиум-класса. Так вот сегодня бренд активно работает над тем, чтобы укрепить позиции в остальных сегментах шинного бизнеса. Для российских автовладельцев это означает, что высочайшие стандарты производства качественной резины в полной мере отразятся и на выпуске бюджетных моделей.

Их, кстати сказать, можно купить уже сейчас. Речь идет о радиальных шинах эконом-сегомента для легковых автомобилей. Это летние модели Bridgestone Ecopia и Turanza, зимние модели Bridgestone Blizzak и Ice Cruiser 7000, а также новая линейка покрышек популярного бренда Firestone.

Что же касается других новинок, то тут можно отметить премиальную высокопроизводительную летнюю резину Alenza 001 и Dueler A/T 001. Alenza 001 обеспечивает высокий уровень комфорта, отличную ответную реакцию на руле, а также улучшенное сцепление с мокрой дорогой. Ключевые преимущества летних шин Dueler A/T 001 — сбалансированные характеристики в сочетании с улучшенными внедорожными показателями, пониженный уровень шума и повышенная износостойкость.

И остается добавить, что ульяновский завод при полной загрузке способен выпускать около 12 000 шин в день и до 2 млн. шин в год.

безопасность дорожного движения, летние шины, автосервис, ремонт, шины, зимние шины, техническое обслуживание
26 февраля 2018
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