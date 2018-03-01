Семиместные кроссоверы Lexus RX 350L поступили к российским дилерам

В движение Lexus RX 350L приводится 3,5-литровым V6 мощностью 294 л. с. и максимальным крутящим моментом 358 Нм. С ним трудится восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод — безальтернативно полный.

Уже в базовом исполнении автомобиль располагает трехзонным климат-контролем, десятью подушками безопасности, обогревом кресел первого и второго рядов и другими опциями. Машинам в топовой комплектации положены дополнительно проекционный дисплей, премиальная аудиосистема Mark Levinson, а также комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+.

Цены на Lexus RX с тремя рядами сидений в стандартной комплектации Executive начинаются с отметки в 3 804 000 рублей. За кроссовер в более интересной версии Premium придется выложить уже не менее 4 057 000. А за автомобиль в топе официальные дилеры попросят от 4 537 000 рублей.