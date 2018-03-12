Jeep выпустит новый кроссовер

Как известно, в настоящее время в Jeep трудятся над внедорожниками Wagoneer, Grand Wagoneer и Grand Commander, ориентированными в первую очередь на авторынок Китая. Но как оказалось, американцы параллельно разрабатывают и совершенно новый кроссовер, который в скором времени пополнит модельный ряд марки.

Слухи вокруг «уменьшенного» Renegade ходят уже достаточно давно. Наконец, представители компании, выступая на Женевском автосалоне, где состоялась премьера нового Wrangler и обновленного Cherokee, их подтвердили. Глава Jeep Майк Мэнли уточнил, что новинку, вероятнее всего, покажут в июне.

По информации портала Motor1, кроссовер построят на той же платформе, что лежит в основе FIAT 500 и Panda. Серийное производство модели могут наладить на заводе FIAT Chrysler Automobiles в итальянском Неаполе.

О рынках, где будет представлен пока еще безымянный SUV, говорить слишком рано. Но шанс, что авто когда-нибудь доберется до России, безусловно, есть.