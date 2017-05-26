Опубликованы патентные изображения нового внедорожника Jeep

На рисунках, которые опубликовали наши зарубежные коллеги, изображен большой внедорожник, способный вместить семь пассажиров. Однако никакого описания под изображениями нет, и поэтому мы можем лишь предполагать, что Jeep запатентовал экстерьер новой машины, которая станет продолжением истории Grand Wagoneer.

Вероятнее всего, американцы презентуют новинку в 2019 году. По словам главы компании Майка Мэнли, цена на внедорожник будет варьироваться от 130 000 до 140 000 долларов.

Напомним, что полноразмерный Jeep Wagoneer SJ производился с 1963 по 1991 год, а с 1984-го на рынке появились и две производные модели, известные нам как Jeep Cherokee XJ и Jeep Grand Cherokee ZJ.

Wagoneer был рамным и выпускался в трех видах кузова: двухдверный пикап и двух- или четырехдверный внедорожник. Габариты машины составляли 4730/1900/1690 мм при колесной базе в 2761 мм. А его снаряженная масса достигала отметки в 2048 кг.