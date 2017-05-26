Опубликованы патентные изображения нового внедорожника Jeep

Фото: www.motor1.com
Слухи о том, что Jeep может возродить Grand Wagoneer, выпуск которого был прекращен еще в 1991 году, появились достаточно давно. И похоже, он действительно может вернуться на авторынок — в распоряжение американского портала Motor1 попали патентные изображения нового «Джипа».
Виктория Базылева

На рисунках, которые опубликовали наши зарубежные коллеги, изображен большой внедорожник, способный вместить семь пассажиров. Однако никакого описания под изображениями нет, и поэтому мы можем лишь предполагать, что Jeep запатентовал экстерьер новой машины, которая станет продолжением истории Grand Wagoneer.

Вероятнее всего, американцы презентуют новинку в 2019 году. По словам главы компании Майка Мэнли, цена на внедорожник будет варьироваться от 130 000 до 140 000 долларов.

Напомним, что полноразмерный Jeep Wagoneer SJ производился с 1963 по 1991 год, а с 1984-го на рынке появились и две производные модели, известные нам как Jeep Cherokee XJ и Jeep Grand Cherokee ZJ.

Wagoneer был рамным и выпускался в трех видах кузова: двухдверный пикап и двух- или четырехдверный внедорожник. Габариты машины составляли 4730/1900/1690 мм при колесной базе в 2761 мм. А его снаряженная масса достигала отметки в 2048 кг.

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26 мая 2017
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