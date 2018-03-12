В России стартовали продажи нового кроссовера Citroen C3 Aircross

В нашей стране Citroen C3 Aircross продается в трех модификациях с бензиновыми 82- и 110-сильными двигателями семейства PureTech и дизельным HDi мощностью 92 л. с. С моторами работают шестиступенчатая механическая коробка передач и шестидиапазонный «автомат». Привод — безальтернативно передний.

Уже в базовой комплектации Live кроссоверы оснащаются кондиционером, USB-разъемом, рулевым колесом, регулирующимся как по высоте, так и по вылету, а также мультимедийным комплексом, который синхронизируется со смартфонами по Bluetooth.

Старшим версиям Feel и Shine положены «зимний пакет» с обогревом передних кресел и лобового стекла, климат-контроль, задний парктроник, система выбора режима движения Grip Control, датчик дождя и многие другие опции.

Citroen C3 Aircross с 82-сильным мотором и «механикой» в базовом исполнении обойдется покупателю как минимум в 1 069 000 рублей. За кроссовер с самым мощным двигателем в 110 сил и «автоматом» официальные дилеры попросят уже как минимум 1 382 000 целковых.