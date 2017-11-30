Почему в машине самое главное — большой тач-скрин мультимедиа

Уж на что прагматичным был человеком Генри Форд, но и он, скорее всего, перевернулся бы в гробу, если б узнал, какие требования нынешние потенциальные покупатели предъявляют к личному автотранспорту.
Максим Строкер

На вопрос, что в автомобиле самое главное, нормальный водитель, а тем более водитель-профессионал, ответит, скорее всего, следующим образом: в машине главное мотор, подвеска и руль. То есть — «железо», от которого зависит, как она едет, как она управляется, что напрямую влияет на ее надежность, безопасность и тому подобные характеристики. Но в последнее время с взрослением все большего числа сограждан, в принципе не представляющих, как человечество умудрилось выживать без смартфонов, мобильного интернета и «роликов на ютубе», требования к автомобилям меняются радикально. Хотя, справедливости ради, уже до этого одним из потребительских трендов стал девиз «без автомата — не машина!»

Впрочем, его появление объяснялось, скорее, не сменой поколений автолюбителей, а увеличением доли женщин среди автовладельцев. Как показывает практика, у огромного числа дам вызывает самый настоящий когнитивный диссонанс тот факт, что в машине с «механикой» три педали, а ног у человека — всего две. Необходимость еще и передачи рычагом переключать в процессе движения окончательно исчерпывает ресурсы «центрального процессора»… Не удивительно, что для этой категории гражданок коробка-автомат — главная часть в автомобиле. Дурной пример заразителен (а лень — в особенности). Поэтому сограждане предпочитают, если позволяют финансы, приобретать машины с той или иной разновидностью трансмиссии, умеющей без участия человека переключать передачи. В этом году, например, на российском рынке более 54% новых легковушек были проданы в комплектациях с двумя педалями.

Некоторое время назад автопроизводители пустились во все тяжкие с помощью водителям при парковке. Сначала в машинах массово появились пищащие парктроники, а потом видеокамеры заднего вида и электронные «ассистенты парковки», которые могут поставить машину в нужное место сами, почти без участия человека в процессе руления. После этого для огромного количества неумелых водителей наступила эра под названием — «машина без автопарковщика — не машина»! Подобного убеждения искренне придерживаются люди, либо органически неспособные управлять движением машины назад, либо те, кому банально лень потренироваться и научиться это делать самому.

В последнее время автор этих строк все чаще слышит заявления типа: «мультимедиа — да это в машине самое главное» или «машина без большого монитора — не машина»… Что особенно позорно звучит в устах некоторых коллег, работающих в автомобильных СМИ.

В общем, автопроизводители могут праздновать победу: скоро прогресс в конструкции машин вообще остановится. «Пиплу» будет более чем достаточно периодической смены дизайна экстерьера и интерьера моделей и, что важнее всего, увеличения производительности бортовой развлекательной электроники.

парковка, двигатель, подержанные авто, беспилотный автомобиль, моторное масло
30 ноября 2017
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