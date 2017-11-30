Почему в машине самое главное — большой тач-скрин мультимедиа

На вопрос, что в автомобиле самое главное, нормальный водитель, а тем более водитель-профессионал, ответит, скорее всего, следующим образом: в машине главное мотор, подвеска и руль. То есть — «железо», от которого зависит, как она едет, как она управляется, что напрямую влияет на ее надежность, безопасность и тому подобные характеристики. Но в последнее время с взрослением все большего числа сограждан, в принципе не представляющих, как человечество умудрилось выживать без смартфонов, мобильного интернета и «роликов на ютубе», требования к автомобилям меняются радикально. Хотя, справедливости ради, уже до этого одним из потребительских трендов стал девиз «без автомата — не машина!»

Впрочем, его появление объяснялось, скорее, не сменой поколений автолюбителей, а увеличением доли женщин среди автовладельцев. Как показывает практика, у огромного числа дам вызывает самый настоящий когнитивный диссонанс тот факт, что в машине с «механикой» три педали, а ног у человека — всего две. Необходимость еще и передачи рычагом переключать в процессе движения окончательно исчерпывает ресурсы «центрального процессора»… Не удивительно, что для этой категории гражданок коробка-автомат — главная часть в автомобиле. Дурной пример заразителен (а лень — в особенности). Поэтому сограждане предпочитают, если позволяют финансы, приобретать машины с той или иной разновидностью трансмиссии, умеющей без участия человека переключать передачи. В этом году, например, на российском рынке более 54% новых легковушек были проданы в комплектациях с двумя педалями.