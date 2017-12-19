Чем опасен обогрев сидений

Понятное дело, ледяное кресло также чревато неприятностями — простудой, болезнями почек, остеохондрозом и радикулитом как для мужчины, так и для женщины. Причем следует учитывать, что на кожаном сиденьи холод задерживается гораздо дольше, чем на велюровом. Однако мужчинам не следует торопиться с обогревом пятой точки, поскольку низкие температуры для их яичек гораздо предпочтительней высоких.
Господь неслучайно устроил таким образом, что органы, вырабатывающие сперматозоиды, находятся вне мужского тела. Их температура у здорового человека обычно на 2—2,5 градуса ниже общей температуры, и нарушать этот естественный тепловой баланс не стоит. В процессе многочисленных экспериментов ученые пришли к выводу, что в жарких условиях большинство сперматозоидов теряют свою функцию и становятся недееспособными. Ведь в кресле с включенным обогревом температура половых органов может подняться до 38 градусов, а от этого существенно увеличивается риск бесплодия.