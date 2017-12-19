Чем опасен обогрев сидений

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Горячо — не всегда полезно, особенно если это касается мужских органов, которые отвечают за репродуктивную функцию. Так что даже в лютую стужу не стоит злоупотреблять такой приятной зимней опцией, как обогрев сидений. Высокая температура пагубно действует на спермотозоиды.
Иван Флягин

Понятное дело, ледяное кресло также чревато неприятностями — простудой, болезнями почек, остеохондрозом и радикулитом как для мужчины, так и для женщины. Причем следует учитывать, что на кожаном сиденьи холод задерживается гораздо дольше, чем на велюровом. Однако мужчинам не следует торопиться с обогревом пятой точки, поскольку низкие температуры для их яичек гораздо предпочтительней высоких.

Господь неслучайно устроил таким образом, что органы, вырабатывающие сперматозоиды, находятся вне мужского тела. Их температура у здорового человека обычно на 2—2,5 градуса ниже общей температуры, и нарушать этот естественный тепловой баланс не стоит. В процессе многочисленных экспериментов ученые пришли к выводу, что в жарких условиях большинство сперматозоидов теряют свою функцию и становятся недееспособными. Ведь в кресле с включенным обогревом температура половых органов может подняться до 38 градусов, а от этого существенно увеличивается риск бесплодия.

И чем дольше мужчина сидит в горячем кресле, тем выше шанс остаться бездетным. А процесс восстановления детородной функции в естественных условиях занимает от сорока до девяноста дней. Так что медики советуют представителям сильного пола как можно реже пользоваться функцией обогрева сидений в автомобиле. По их словам, это даже более опасно, чем слишком плотно облегающие брюки.

Чтобы избежать нежелательных последствий для здоровья, можно включать обогрев заранее, за 15—20 минут. В средний мороз этого времени достаточно, чтобы прогрелись не только сиденья, но и салон авто. Только вернувшись за руль, эту функцию лучше сразу выключить.

А прежде, чем заказывать автомобиль с кожаными креслами, следует учитывать, что ткань гораздо быстрей нагревается, и чаще всего на велюровых сиденьях можно обойтись без этой зимней опции, если, конечно, речь не идет о сильных морозах.

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19 декабря 2017
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