Чем опасен обогрев сидений

И чем дольше мужчина сидит в горячем кресле, тем выше шанс остаться бездетным. А процесс восстановления детородной функции в естественных условиях занимает от сорока до девяноста дней. Так что медики советуют представителям сильного пола как можно реже пользоваться функцией обогрева сидений в автомобиле. По их словам, это даже более опасно, чем слишком плотно облегающие брюки.

Чтобы избежать нежелательных последствий для здоровья, можно включать обогрев заранее, за 15—20 минут. В средний мороз этого времени достаточно, чтобы прогрелись не только сиденья, но и салон авто. Только вернувшись за руль, эту функцию лучше сразу выключить.

А прежде, чем заказывать автомобиль с кожаными креслами, следует учитывать, что ткань гораздо быстрей нагревается, и чаще всего на велюровых сиденьях можно обойтись без этой зимней опции, если, конечно, речь не идет о сильных морозах.