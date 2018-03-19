Aston Martin выбрал название для своего первого кроссовера

Ни для кого не секрет, что компания Aston Martin, следуя примеру конкурентов, решила выпустить свой первый кроссовер. Информация о том, что модель встанет на конвейер в следующем году, уже давно была опубликована в СМИ. При этом никаких подробностей, включая название машины, до настоящего времени не сообщалось.

По большому счету, о роскошном SUV ничего не известно и сейчас. По данным издания Auto Express 10 марта представители Aston Martin подали заявку на регистрацию наименования Varekai — вероятнее всего, именно так будет называться кроссовер. Но официально эти сведения в компании пока не подтверждают, хотя и не опровергают.

Новый Varekai унаследует черты концептуального DBX, который Aston Martin показал еще три года назад на Женевском моторшоу. Будущего конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga, как предполагается, вооружат четырехлитровым V8 с двойным наддувом мощностью около 600 л. с. Клиентам предложат и еще одну модификацию — с 5,2-литровым V12, развивающим порядка 750 сил.