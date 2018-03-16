Пять самых проблемных кроссоверов 2018 года в России

Американская некоммерческая организация Consumer Reports, издающая одноименный журнал для потребителей, опубликовала свой рейтинг надежности автомобилей 2018 года. Мы решили вычленить из разношерстного списка только кроссоверы — во-первых, потому что они крайне популярны в нашей стране, а во-вторых, потому что интересно было бы сравнить мнение американских и немецких экспертов, которое мы публиковали совсем недавно.

Правда, сообразуясь с особенностями отечественного рынка, нам пришлось немного подкорректировать заокеанский список. Так, из него исчезла стоявшая на четвертом месте GMC Acadia, которая у нас категорически не продается. Напротив, Tesla осталась в рейтинге: несмотря на то, что официального представительства компании в России нет, машины этой марки можно заказать у ряда компаний, многие из которых помимо реализации электрических изделий Илона Маска занимаются и их сервисным обслуживанием.