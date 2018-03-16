Пять самых проблемных кроссоверов 2018 года в России

Фото: whitneyfirm.com
Любовь к кроссоверам как эпидемия распространяется по всему миру. Однако при всех своих несомненных преимуществах этих автомобилей, в первую очередь заключающихся в функциональности и комфортабельности, они не лишены и недостатков, особенно если модель вышла на рынок недоработанной. Портал «АвтоВзгляд» вслед за американскими экспертами называет пятерку самых ломучих представителей славного класса SUV.
Эдуард Раскин

Американская некоммерческая организация Consumer Reports, издающая одноименный журнал для потребителей, опубликовала свой рейтинг надежности автомобилей 2018 года. Мы решили вычленить из разношерстного списка только кроссоверы — во-первых, потому что они крайне популярны в нашей стране, а во-вторых, потому что интересно было бы сравнить мнение американских и немецких экспертов, которое мы публиковали совсем недавно.

Правда, сообразуясь с особенностями отечественного рынка, нам пришлось немного подкорректировать заокеанский список. Так, из него исчезла стоявшая на четвертом месте GMC Acadia, которая у нас категорически не продается. Напротив, Tesla осталась в рейтинге: несмотря на то, что официального представительства компании в России нет, машины этой марки можно заказать у ряда компаний, многие из которых помимо реализации электрических изделий Илона Маска занимаются и их сервисным обслуживанием.

Фото: www.netcarshow.com

Tesla Model X

Немногие автомобили покидают конвейер с таким количеством недоделок, как электрическая Tesla Model X. Илон Маск и его команда оснастили свое детище «соколиными дверями» и способностью разгоняться как спорткар. Однако вот уже несколько лет, как они не могут решить множество проблем, которые неотступно преследуют эту модель — причем, как с конструкцией кузова, так и с оборудованием. Американские эксперты, не колеблясь, назвали Model X самым ненадежным кроссовером.

Фото: www.netcarshow.com

Cadillac Escalade

Тесные задние сидения при гигантских габаритах вызывают удивление. Климатическая система также не соответствует классу машины, поскольку работает из рук вон плохо. Часто подводит владельцев кроссовера силовой агрегат, трансмиссия и штатное оборудование. В результате неизбежно напрашивается вывод — машина явно переоценена. А поскольку в течение последних лет тенденция к улучшению «здоровья» автомобиля не просматривается, то и в ближайшем будущем он вряд ли покинет пятерку аутсайдеров.

Фото: www.netcarshow.com

Volvo XC90

Элегантный, эффектный и модерновый кроссовер производит сильное впечатление как внешним видом, так и обстановкой в салоне. Однако, обещает он куда больше, чем может дать в процессе эксплуатации. Двигатель и трансмиссия в целом заслуживают только добрых слов, но вот к электронике у экспертов есть огромные претензии. Более того, они считают, что сложно представить, чтобы она могла работать хуже, чем на XC90. С этим, кстати, столкнулись и журналисты портала «АвтоВзгляд», когда ни с того ни с сего в автомобиле на светофоре отключился «планшетник», отвечающий за управление всеми функциями машины.

Фото: www.netcarshow.com

Jaguar F-Pace

Первый внедорожник, созданный компанией Jaguar, моментально завоевал себе репутацию автомобиля ненадежного. При усиленной эксплуатации достаточно быстро сдает система полного привода. Владельцы недовольны качеством шумоизоляции и работой информационно-развлекательных мультимедийных систем. Обидно называть дорогую, новую модель ломучей, но против гласа народа не попрешь.

Фото: www.netcarshow.com

Mercedes-Benz GLC

Новые разработки по большей части ненадежны, и эта традиция нашла очередное подтверждение в истории с Mercedes GLC. Даже после года выпуска, анализа отзывов и предложений покупателей, автомобиль продолжал оставаться столь же проблемным в экслпуатации. В зону риска входят тормозная система (что в принципе недопустимо), силовой агрегат и подвеска. Ну а электроника — давнее слабое место Mercedes-Benz.

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16 марта 2018
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